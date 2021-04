Online-supermarkedet nemlig.com rammes for øjeblikket af den ene møgsag efter den anden.

Bøder til chaufførerne, overvågning af medarbejderne, krav om et umenneskeligt højt arbejdstempo og lange arbejdsdage syv dage om ugen er blandt kritikpunkterne.

Forholdene er blevet afdækket i Politiken, og hidtil har ledelsen med direktør Stefan Plenge i spidsen reageret ved delvis at erkende problemerne efterfulgt af tiltag for at bringe dem i orden.

Den strategi sluttede brat i går sen eftermiddag.

Nemlig.coms direktør, Stefan Plenge, kritiseres for sin krisestrategi efter en række møgsager.

Her sendte nemlig.com en pressemeddelelse ud, som vækker opsigt:

»Det er for dumt. Nu skyder man budbringeren i stedet for at forholde sig til problemerne,« siger ekstern lektor i krisekommunikation ved CBS Lasse Laursen.

»Som jeg ser det, er der ikke en strategi nu. Det er, som om direktøren har taget over og nu giver den fuld gas, i stedet for at sagen kører professionelt. Det er ikke kønt at se på,« tilføjer han.

I pressemeddelelsen går direktør i nemlig.com Stephan Plenge direkte til angreb på Politiken.

Han kalder det »en smædekampagne fra 3F med Politiken som pennefører«, og han stiller ikke op til interview, fordi »historierne er skrevet på forhånd«.

Dernæst beskriver han en teori om, at der bag kulisserne er tale om en faglig kamp. Han afviser også de seneste påstande i Politiken om, at arbejdstempoet bliver målt, og at hver medarbejder har 9 til 14 sekunder til at finde varerne. Målingen af arbejdstempoet bliver brugt til enten at true med fyring eller at fyre medarbejderne.

Påstandene er ifølge direktøren usande.

»Selvfølgelig stiller vi krav til vores medarbejdere omkring deres hastighed, men vi stiller naturligvis ikke urimelige krav,« skriver han.

Arbejdsforholdene på nemlig.coms lager bliver kritiseret for at være umenneskelige.

Afslutningsvis fyrer han en bredside af mod Politiken:

»Gad vide, hvordan arbejdsforholdene er på Politiken, hvor journalisterne hele tiden er underlagt stramme deadlines og skal stå klar til at rykke ud 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, når den næste store historie skal dækkes. Hvor mange freelancejournalister er mon tilknyttet Politiken? Og hvilke løn- og arbejdsforhold har de?«

»Det ser ud, som om det er følelser, der har taget over. Når man angriber budbringeren på den måde, efterlades læseren med et indtryk af, at nemlig.com ikke er interesseret i at kigge indad, og at de er lige så lokumskolde, som de fremstår i Politikens dækning,« siger Lasse Laursen.

Hvis nemlig.com ikke formår at håndtere og inddæmme sagen, risikerer den at blive politisk, mener han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har allerede kritiseret nemlig.com i et Facebook-opslag med overskriften »Nej tak til Amazon-lignende arbejdsforhold i Danmark«.

»Én ting er omdømmet. Noget andet er, hvis der bliver lavet politiske indgreb, som rammer forretningsmodellen, som netop baserer sig på, at fragten er billig. Hvis ikke Nemlig.com selv retter ind, så kan det i yderste konsekvens koste virksomheden livet,« siger Lasse Laursen.

Kommunikationsrådgiver og direktør for PressConnect Morten Jeppesen er rådgiver for nemlig.com.

Han siger:

»Jeg kommenterer aldrig på min håndtering for en kunde. Så det har jeg ingen kommentarer til«.