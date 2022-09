Lyt til artiklen

Når man kigger på, hvor lækagerne og eksplosionerne i Østersøen har fundet sted, er det et klart signal. Ikke kun til Danmark, men til flere lande.

Det mener Søren Nørby, der er adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet.

»Jeg bider mærke i, at det sjovt nok er sket lige uden for dansk territorialt farvand. Hvis nogen siger, det er et uheld, er det pudsigt, at det er sket lige der,« siger Søren Nørby.

Han begrunder dette med, at den lækage, der er sket tættest på Bornholm, kun er 13 sømil fra øen.

Lækken kan ses på toppen af Østersøen. Foto: Forsvaret Vis mere Lækken kan ses på toppen af Østersøen. Foto: Forsvaret

Afstanden mellem Bornholm og dansk territorialt farvand er på 12 sømil. Og dermed er hændelsen altså sket så tæt på dansk farvand, som det næsten kan lade sig gøre.

»Hvis det var sket 11,5 sømil fra Bornholm, kunne det tolkes som et angreb på Danmark. At det er så tæt på grænsen, dét er påfaldende,« siger Søren Nørby.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tirsdag på et pressemøde, at man betragter angrebet på Nord Stream-ledningerne som et bevidst angreb.

Den ene lækage er sket 24 kilometer sydøst for Bornholm, mens to andre lækager er sket nordøst for øen.

Statsminister Mette Frederiksen til doorstep om situationen ved Nord Stream 1 og 2 ved Statsministeriet tirsdag den 27. september 2022. Foto: Emil Helms Vis mere Statsminister Mette Frederiksen til doorstep om situationen ved Nord Stream 1 og 2 ved Statsministeriet tirsdag den 27. september 2022. Foto: Emil Helms

Men det er ikke ensbetydende med, at angrebene, som de danske myndigheder har vurderet det som, skal rettes mod Danmark, mener Søren Nørby, hvilket de danske myndigheder også har meldt ud.

»Mit gæt, og det vil jeg gerne understrege, er, at det har været et spørgsmål om, hvor det har været muligt. Der er jo et fartøj, som har lagt bomber, og det skulle ikke opdages. Og den ene eksplosion (tættest på Bornholm, red.) er sket væk fra den internationale sejlrute, som er en slags motorvej, hvor skibe sejler til og fra Østersøen.«

»I forhold til den anden eksplosion (nordøst for Bornholm, red.), så er det sket, hvor de to gasledninger ligger tæt på hinanden. Her har man så kun skullet dykke én gang for at lægge to bomber, hvilket måske har været nemmere. Men igen, det er kun et gæt.«

Tror du, at dem, der har gjort det her, har haft Danmark i tankerne?

»Ja, selvfølgelig. Det er sket lige uden for dansk territorialt farvand. Men det her er ikke kun et signal til Danmark, men til alle lande i Østersøen,« mener Søren Nørby.

Han bakkes op af Trine Villumsen Berling, der forsker i europæisk energi- og sikkerhedspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Hun siger til TV 2, at det er foruroligende, at angrebet skete så tæt på Danmark, som det gjorde.

Men det kan også have været meningen med angrebene, siger hun:

»At vi bliver smadderbange for, at der kommer mere, og at vi måske kan gå helt hen og blive handlingslammede. Det er den måde, energivåbnet oftest bruges på.«

Hvem der står bag angrebene, er endnu uvist – men Danmark ønsker sammen med sine allierede at undersøge det til bunds.

Men ifølge Søren Nørby er det usandsynligt, at de formodede bomber i Østersøen er blevet placeret for nylig.

»De er jo ikke sat ud i forgårs, for der har været en del skibstrafik i området. Så man kan tænke over, hvad der ellers måtte ligge derude.«