Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark skal have gang i influenzavaccination af 2-6-årige børn, for ellers risikerer vi ny nedlukning af samfundet, siger ekspert.

Det er Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme, som over for TV 2 forudser, at det danske sundhedssystem kan blive alvorligt overbelastet af corona- og influenzapandemi i det kommende efterår og i løbet af vinteren.

»Vi ved med influenza, at børnene er motor, og derfor er det afgørende at få dem vaccineret,« siger Jens Lundgren til TV 2.

Hans målsætning er derfor, at 90 procent af 2-6-årige bliver vaccineret.

Vil du overveje at lade dine børn vaccinere for influenza i dette efterår?

Det vil imidlertid kræve, at vi ser en dramatisk stigning af vaccinationsraten i forhold til den seneste vinter, hvor omkring 30 procent af børn i den pågældende aldersgruppe blev influenzavaccineret

Konkret har Jens Lundgren et mål om, at 90 procent af de 2-6-årige bliver vaccineret mod influenza.

Også Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm mener, at sidste års vaccinationstal blandt børn var for lavt, og man vil derfor igangsætte en informationskampagne i september.

Tilbuddet om influenzavaccine vil derefter gælde fra 1. oktober.