Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med krisen har flere fundet ud af, at det bedre kan betale sig at bruge strøm i nattetimerne eller i de dagtimerne, hvor der er færrest tændte apparater.

Flere danskere er derfor begyndt at bruge deres elapparater i de perioder, hvor de ikke er hjemme.

Og det advarer en ekspert nu mod i en pressemeddelelse fra Gjensidige Forsikring.

Henrik Sagild, der er direktør for skade i Gjensidige, fortæller, at det i værste fald kan føre til en stigning af brande i de danske hjem henover vinteren.

»Vi ved af erfaring og fra data, at en stor andel af brande i danske hjem starter i elektronik, og særligt i de større apparater,« siger Henrik Sagild i pressemeddelelsen.

»Og derfor er det vigtigt at være til stede, når de er tændt, så man kan nå at reagere, hvis der pludselig opstår en brand. Der bliver nødt til at være en balance mellem forsøget på at spare på strømmen, og den risiko man løber,« siger han.

Han anbefaler ligeledes folk til at undgå at bruge deres maskiner om natten, fordi det kan udvikle sig fatalt.

Det kan være svært at nå at reagere på en brand i tide, når man ligger og sover.

Derfor opfordrer han også til, at man får installeret røgalarmer.