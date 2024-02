Det kan tage flere måneder for børn at komme til i den kommunale tandpleje.

Det skriver DR, der har lavet en rundspørge til en række af landets kommuner.

Tv-stationen kan blandt andet fortælle om en seksårig dreng fra Dalby på Sydsjælland, der fik konstateret et hul i en tand i september måned 2023.

Over tre måneder blev hans tider aflyst, og da han endelig kom til, var der gået så længe, at tanden måtte hives ud.

Direktør i Faxe Kommune, Ida Byrge Sørensen, beklager det hændte, som skyldes en kombination af manglen på tandlæger og tandplejere samtidig med, at man har været ramt af langtidssygemeldinger.

Årsagen til aflysningerne er manglen på tandlæger og tandplejere i den kommunale tandpleje.

Nu advarer Esben Boeskov Øzhayat, der er lektor og forsker på Odontologisk Institut på Københavns Universitet om tendensen.

Til DR siger han:

»Det er jo noget, vi har været vidne til igennem længere tid. Hvilket gør det endnu mere trist, kan man sige. Min tanke er, at det er et problem, der skal gøres noget ved. Det kan vi ikke være bekendt.«

Han peger på, at der kommunalt kan være et corona-efterslæb samt, at tandplejen nu også skal undersøge og behandle de unge op til 22 år.