I århundreder har vi kæmpet mod rotterne.

Nu venter en intensiveret kamp mod en helt anden – men lige så ulækker – plage:

Luftens rotter. Eller mågerne, om man vil.

Mange danskere føler sig i forvejen generet af de aggressive måger, som flyver rundt og stjæler madrester, driver folk til vanvid med deres skrig og afføring og sågar fra tid til anden angriber mennesker.

Men nu skal vi forberede os på, at der kommer endnu flere 'flyvende rotter'.

Og det sker snart. Meget snart.

»Vi forudser, at mågebestanden stiger igen i år, som især vil blive en plageånd for danskerne i slutningen af foråret og i løbet af sommeren,« siger Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, i en pressemeddelelse.

Hos Rentokil er skadedyrsbekæmpelsesopgaver mod måger de seneste år steget med 25 procent, og intet tyder på, at kurven er toppet endnu.

»Det skyldes, at vi har haft flere vintre med mildt vejr, og det har desværre skabt de perfekte vækstvilkår for den kommende mågeinvasion,« siger Claus Schultz.

Hvor mågerne tidligere holdt sig til kyst- og havneområder, søger 'luftens rotter' i dag ind til byen for føde – med store gener for os mennesker til følge.

For ikke nok med at mågernes skrig og tyvagtige adfærd driver byboerne til vanvid. 'Luftens rotter' bærer også på meget farlige og smitsomme sygdomme, som de spreder gennem de ulækre, klæbrig mågeklatter.

»Syren fra mågeklatterne kan få murværk og tagflader til at krakelere og ødelægge lakeringen på biler. Og så har deres afføring det også med at lande i eksempelvis fabriksanlæg, der er til stor fare for hygiejnen og i værste fald spreder sygdom,« siger Claus Schultz.

Eksempelvis kan mågernes afføring sprede alvorlige sygdomme som salmonellaforgiftning og papegøjesyge.

For at føje spot til skade er mågerne ekstraordinært aggressive i sommermånederne, hvor ungerne flyver fra reden. Her kan mågerne sagtens finde på at angribe, hvis man kommer for tæt på.

Ifølge Rentokil er der dog hjælp at hente.

Såkaldt intelligente fugleskræmsler er et af de mest effektive redskaber til at skræmme mågerne væk, så hvis mågeplagen bliver for stor, vil en skadedyrsbekæmper kunne hjælpe med at få opsat fugleskræmslerne og få jaget mågerne væk.