Hvis man støder på hjemmesider, der reklamerer for hjemmetests mod coronavirus, skal du ikke lade dig lokke.

Det mener i hvert fald flere eksperter, der kraftigt advarer borgere mod at købe testene.

Det skriver Jyllands-Posten.

Lars Jørgen Østergaard, der er professor på Institut for Klinisk Medicin og Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, forklarer over for Jyllands-Posten, at han har set flere hjemmetests tilgængelig på forskellige hjemmesider.

Men han mener ikke, at der er sundhedsfaglig belæg for, om testene giver et sandfærdigt resultat.

»Problemet er, at et forkert resultat kan give en falsk tryghed. Hvis man tror, man har haft sygdommen og tænker, at nu kan jeg bare slå mig løs, og jeg behøver ikke at holde så meget afstand, for nu er jeg immun, så kan det jo blive et problem for smittekæderne,« siger Lars Jørgen Østergaard til Jyllands-Posten.

Derfor mener han, at testene bør gå gennem myndighederne, inden de bliver tilgængelige.

For lidt over to uger siden luftede Statens Serum Institut tankerne omkring mulige hjemmetests.

»Vi er ved at prøve at sætte systemer op, som er baseret på hjemmetest. Så får en læge i sentinelprogrammet en patient i røret, som de vurderer har luftvejsinfektion, men ikke er syg nok til at komme på sygehuset,« og så kan en pårørende gå ned og hente et testkit hos lægen,« sagde afdelingschef Tyra Grove Krause til fagbladet Ingeniøren.

På nuværende tidspunkt kan instituttet dog ikke sige noget om, hvornår hjemmetestene ligger klar.

I alt er 2.860 danskere blevet smittet med coronavirus.

Ifølge tal fra John Hopkins University er mere end 850.000 personer smittet på verdensplan.