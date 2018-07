Danskerne har taget de praktiske bag-in-box-vine til sig - men der er en bagside, lyder det nu fra en misbrugsbehandler.

»Mange af mine klienter fortæller, hvor let det er at narre sig selv og komme til at drikke for meget af en bag-in-box. Det er den samme diskussion som med slik og sodavand. Jo større indpakningen er, jo mere indtager man. En svag person, der er tilbøjelig til vin, vil indtage mere, når det kommer i tre liter ad gangen,« siger Carl Christian Randow, der er uddannet alkolog, til TV 2.

Skuespilleren Jan Linnebjerg, der forleden stod frem og fortalte om sit alkoholproblem, sagde i et interview med Go' morgen Danmark for et par uger siden, at netop papvinen har haft en betydning for hans misbrug.

»Det er kommet snigende. Det starter i det små i begyndelsen af 00’erne, hvor den der bag-in-box kommer snigende ind i hjemmet. Og så er det jo dejligt nemt,« sagde han dengang.

Carl Christian Randow mener, man bør undervise i kontrolleret forbrug af alkohol - og påpeger, at det er helt forkert at drikke vin hver dag.