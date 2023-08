Vi lever længere, end vi gjorde tidligere.

Det er selvfølgelig godt, men det skaber også problemer.

Der bliver blandt andet stor mangel på plejeboliger fremover.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Til tv-stationen siger Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved VIVE:

»Man kan estimere sig frem til, at om ti år skulle vi have 25.000-26.000 flere plejeboliger. Der bliver slet ikke bygget i det tempo i nogle kommuner. Så alle kommuner vil stå i den her situation, hvor man har et større behov, hvis man gør tingene som man plejer, i forhold til de ressourcer man har tilgængeligt.«

Som eksempel på problemet nævner TV 2 Østjylland Oder Kommune.

Om fem år forudser kommunen, at der kommer til at mangle 66 plejeboliger.

Ifølge Kjellberg kan vi komme til at sænke forventningerne til kommunernes serviceniveau fremover i takt med, at der bliver flere og flere ældre.

Ældreplejen er i det hele taget en politisk varm kartoffel.

I en kronik i Jyllands-Posten i juni argumenterede Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen for, at nogle at nogle af de udfordringer, som fremtidens ældrepleje står over for, kan imødekommes af en privat opsparing.

Det gav ballade, og forslaget blev for nylig slået ned af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), der ellers tidligere selv har været ude med lignende tanker.

»Regeringen vil indfri sit regeringsgrundlag – og det er ikke en del af regeringsgrundlaget,« sagde Moderaternes leder til Berlingske.