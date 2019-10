Hoster du? Snotter du? Har du feber? Eller kender du nogen, der gør?

Så er du eller dine pårørende måske nogle af de tusindvis af danskere, der hvert år rammes af influenza, som om lidt har sæson-start.

For de fleste er det ganske ufarligt at blive ramt, men særligt for dem, der lider af kronisk sygdom, er gravide eller er over 65 år, kan influenza være en farlig diagnose, der i værste fald er dødelig.

Så tænker du måske 'pyha, det gælder ikke mig' – men vent lige:

Kunne du blive bedre til at vaske og afspritte hænder løbende, så du undgår smittefare?

Influenza er nemlig meget smitsom, så sørg for at hanke op i dine pårørende, hvis du regner dig selv for at være uden for risikogrupperne.

Er man særlig udsat, bør man nemlig vaccineres, råder forskningschef og overlæge på Nordsjællands Hospital Thea Kølsen Fischer.

Sådan undgår du smitte Vask jævnligt dine hænder med vand og sæbe – eller brug håndsprit – især efter at du har hostet, nyst eller pudset næse, så du undgår at sprede virus. Drop rygning – det svækker immunforsvaret og gør slimhinderne mere sårbare og modtagelige over for virus. Dyrk motion – det giver et bedre blodomløb, som bidrager til bekæmpelse af infektioner og styrker immunforsvaret. Husk dog at restituere efter hård træning, da dit immunforsvar bliver svækket i et halvt til helt døgn efter. Drik vand – en god væskebalance holder slimhinder i næsen våde, og det ruster dem mod virus. Undgå at røre dine øjne, næse eller mund. Det nedsætter risikoen for at blive smittet i tilfælde af, at du bærer smitten på hænderne. Undgå kys og anden intim kontakt med folk, der er syge – det gælder også kindkys. Sørg for at holde ting og overflader rene ved almindelig rengøring – det gælder også tastatur eller mobiltelefon, der kan være bærere af mange bakterier. Sørg for, at dine børn vasker hænder. De tager ofte bakterier med hjem fra institutionen. Spis sundt. Flere fødevarer har vist sig at kunne styrke dit immunforsvar, f.eks. hvidløg, nødder, frø og fed fisk.

»Jeg tror efterhånden, de fleste føler sig oplyst og ved, at influenza kan være farligt. Men mange tænker måske ikke, at det rammer dem selv eller deres pårørende. Det kommer ofte bag på de fleste, hvor syg man kan blive,« siger hun.

I dag bliver kun omtrent halvdelen af de 65+-årige vaccineret mod influenza. Det er langt fra verdenssundhedsorganisationen, WHO's, mål om, at 75 pct. skal vaccineres.

»I dag betragter rigtig mange mennesker på 65 og derover ikke sig selv som værende ældre. Derfor vælger en del det gratis influenzavaccinationstilbud fra,« siger hun.

Ifølge lægen er immunforsvaret ikke lige så stærkt, når man bliver ældre, og man bliver derfor mere modtagelig over for infektion samtidig med, at risikoen for at udvikle alvorlig sygdom stiger.

Gratis vaccine Pr. 1. november tilbyder 350 apoteker gratis influenzavaccine til folk over 65 år. Læs mere her.

Thea Kølsen Fischer så gerne, at flere blev vaccineret – ikke kun for egen vindings skyld – men også for omgivelsernes skyld.

Influenza-vaccinen gives gratis pr. 1. november til de særligt udsatte gruppe, og beskyttelsen holder cirka et halvt år frem.

Hvornår skal du vaccineres? Ikke alle har brug for en influenza-vaccination. Men du bør overveje vaccination, hvis du... er gravid efter 12. uge.

er over 65 år, fordi der er øget risiko for at udvikle lungebetændelse.

lider af svær overvægt med et BMI over 40.

har et svækket immunforsvar, eller hvis du lever sammen med en, der har.

har kroniske sygdomme som f. eks. lungesygdom, kol, astma eller hjerte-kar-sygdomme. Kilde: Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut.

»Vaccinen mobiliserer en hær af immun-forsvarssoldater, som så rykker ud, hvis man bliver ramt af sygdommen. Hvis ikke man har fået vaccinen, så kan kroppen ikke lige så hurtigt finde ud af, hvad der sker, og det tager længere tid at mobilisere et forsvar,« siger forskningschefen.

De sidste års influenza-sæsoner var særligt hårde, og et stort antal danskere blev da også vaccineret sidste år. Hvorvidt det i år bliver lige så slemt, er uvist.

»Det er umuligt at forudsige, men vi ser altid på, hvad der sker på den sydlige halvkugle, for at få en indikation af, hvordan det bliver for os.«

»I år har Australien været hårdt ramt, men det kan naturligvis nå at ændre sig for Danmark,« siger Thea Kølsen Fischer.

Sådan kommer du bedst igennem en influenza Drik meget vand – man taber væske og mister appetit, når man har feber.

Undgå at ryge og drikke alkohol, det kan forlænge sygdomsperioden.

Brug eventuelt slimløsende medicin (som f. eks. Bromhexin, Mucolysin eller Granon).

Tag eventuelt febernedsættende og smertestillende medicin, som f. eks. paracetamol.

Hold dig i ro og få hvilet, selv om du føler dig bedre tilpas.

Bliv inden døre og forkæl dig selv, indtil sygdommen er overstået, så smitter du ikke andre.

Hvert år dør 1000-2000 mennesker af influenza i Danmark.