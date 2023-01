Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kender det måske godt. En hverdag, hvor du bruger høretelefoner i mange forskellige tilfælde.

Det kan være, når du taler i telefon, lytter til musik, podcasts eller deltager i online møder, at du har øretelefoner eller høretelefonerne i.

Men Julie Stav, der audiolog på hørecentret i norske Levanger, advarer netop om dette. Det gør hun i Dagbladet.

På hørecentret praktiserer de udredning og genoptræning af hørerelaterede udfordringer. Dette kan være alt fra nedsat hørelse, tinnitus og andre former for nedsat lydtolerance.

Det er blandt andet tilfældet for 22-årige Henrik Ingebrethsen, der netop bruger øretelefoner hver eneste dag, som sidder i indtil han går i seng om natten.

Den overdrevne brug af øretelefoner har medført, at han har fået varig høreskade.

Almindelige høreskader er som regel aldersrelateret høretab. Og det gælder de fleste af de sager, hørecentret ser i sit daglige arbejde. Men ser man bort fra dem, der har hørenedsættelse forårsaget af de mere almindelige årsager, ser hørecentret flest støjskader og tinnitus blandt unge, der ikke beskytter sig selv.

Enten har de været i militæret, været til koncerter uden ørepropper eller brugt øretelefoner for meget.

Ingebrethsen fortæller, at han normalt altid har volumen på max og har gjort det i ti år.

»Jeg mærker symptomerne, når der er stille omkring mig, altså når jeg ikke hører musik. Jeg er særligt opmærksom på det, når jeg går i seng om aftenen. Så ligger jeg ofte på den side, hvor jeg har tinnitus, højre side, for at blokere for tinnitus.«

Julie Stav beder primært de unge om at blive lidt mere bevidste om deres lyttevaner. Når først du har beskadiget din hørelse, er det svært at gå tilbage.

Hun opfordrer blandt andet til, at man holder pauser, mærker efter i ens ører og lad dem hvile lidt.