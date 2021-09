Medarbejderne har stor indflydelse på stedets økonomi. De kan selv planlægge deres tid og tilrettelægge hjælpen – og så er det det samme team af medarbejdere, der står for plejen døgnet rundt.

Det bliver virkeligheden, når ældreområdet Guldbergs Have på Nørrebro i dag åbner.

Stedet bliver kaldt et 'eksperiment,' og idéen er at se, hvad der sker, hvis strukturer og vante procedurer skrælles væk – og dem der arbejder og bor på stedet selv får lov at bestemme.

»Vi har kastet 'normal praksis' op i luften. Vi forsøger at bygge hjemmeplejen op på ny. Og det er i høj grad borgerne selv, som sammen med medarbejderne sætter kursen.«

Det siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) om projektet.

Guldbergs Have er et område med 275 ældreboliger. En tredjedel af beboerne modtager kommunal hjemmepleje, og hvor det tidligere var social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der varetog den pleje, så bliver et større team nu koblet til.

Pædagoger, terapeuter og sygeplejersker er nemlig også koblet til stedet.

Der er afsat tre år til at afprøve, om eksperimentet virker for både de ældre og for medarbejderne.