En betinget fængselsdom for 73 tilfælde af rufferi. Det var straffen, eks-politikeren Per Zeidler modtog tilbage i maj, men det er tilsyneladende ikke noget, der har skræmt ham.

I en ny tv-dokumentar er den tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune nemlig blevet afsløret i at arrangere sexorgier igen, de såkaldte gangbangs, som deltagerne betaler for at være med til.

Faktisk fandt de sted allerede tre uger efter, han blev dømt. Det viser optagelser med skjult kamera i tv-dokumentaren 'Kanal 5 afslører: Gangbang-politikeren'.

Det skriver Velje Amts Folkeblad.

Gruppesex-seancerne blev i sin tid afholdt i al hemmelighed på Ammitsbøl Forsamlingshus ved Vejle i Jylland, men nu er det blevet rykket helt ind i Per Zeidlers eget private soveværelse i hjemmet i Hadsund, fremgår det af dokumentaren.

I dokumentaren afslører eks-politikeren sig selv overfor Kanal 5s journalist, der er gået undercover som en pige, der er interesseret i at komme ind i branchen.

TIl hende siger han blandt andet:

»Jeg har gjort det mindst 150 gange i otte år cirka. Jeg har en lukket mailgruppe med 125 mand, som jeg skriver ud til, når jeg laver de her arrangementer. Jeg har en liste med knap 50 kvinder. Vi gør det i mit hus i Hadsund, og jeg tager 20 procent af det, der kommer i kassen,« fortæller Per Zeidler i programmet.

Per Zeidler blev ved Retten i Randers den 16. maj i år idømt seks måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år for 73 tilfælde af rufferi.

Det betyder altså, at han har tjent penge på, at andre har prostitueret sig.

Nordjyllands Politi efterforsker de nye oplysninger i sagen, oplyser de til Kanal 5.

Hvis Per Zeidler kendes skyldig igen, risikerer han at skulle afsone straffen på seks måneders fængsel fra sin tidligere dom plus en eventuel tillægsstraf for ny kriminalitet.

Programmet vises onsdag 30. oktober klokken 21.00 på Kanal 5.