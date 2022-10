Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er allerede begyndt, og det bliver kun værre. Priserne for især én boligtype vil kun gå en vej. Ned.

For ejerlejligheder vil falde markant i pris i løbet af de kommende år på grund af et sammensurium af årsager.

»Priserne er kommet for højt op, så nu skal de ned og står derfor til et hug. Vi står foran en korrektion af markedet, og vi taler om en relativ lang periode,« vurderer Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

Prisfaldet rammer bredt, men det er især ejerlejligheder i København og Aarhus, der bliver ramt. Altså landets dyreste.

Curt Liliegreen. Foto: Pr-foto/Tuala.com Vis mere Curt Liliegreen. Foto: Pr-foto/Tuala.com

Curt Liliegreen vurderer, at nedgangen vil vare et godt stykke ind i 2024.

»Mit bud er, at de i hvert fald kommer ned med 12-13 procent, og så kommer inflationen oveni, så det er i virkeligheden et markant større fald,« siger han.

Nogenlunde samme vurdering lyder fra Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, efter de seneste tal fra Boligsiden for september bekræfter tendensen: Priserne er faldet for tredje måned i træk.

»For ejerlejligheder forventer vi prisfald i hele vores prognoseperiode, som går til og med 2024,« skriver hun i en kommentar:

»Ejerlejlighedspriserne på landsplan ventes at falde 14 procent – i byen København forventes prisfald på 18,4 procent – fra nu og frem til slutningen af 2024.«

Og hvorfor bliver ejerlejlighederne så ekstra hårdt ramt i forhold til eksempelvis huse?

Det skyldes altså, at de er blevet 'for dyre'. Den såkaldte boligbyrde (boligudgiften i procenter af den disponible indkomst, red.) er blevet for voldsomt. Hvilket ikke mindst er udløst af stigende renter og øget inflation.

Desuden spiller den øgede tendens med, at folk flytter ud fra storbyerne, der jo mest har lejligheder, også ind.

Især lejligheder i København og Aarhus vil blive ramt af prisfaldet. Foto: Mathias Svold Vis mere Især lejligheder i København og Aarhus vil blive ramt af prisfaldet. Foto: Mathias Svold

Og endelig lurer den nye skattereform, der træder i kraft i 2024 forude. Den vil især få betydning for netop ejerligheder og være med til at presse priserne yderligere ned.

»Det forventer vi vil blive regnet ind i priserne allerede inden,« siger Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter og taler om en selvforstærkende effekt:

»Som sælger skal man nok regne med, at købere allerede nu vil begynde at forlange prisafslag. Der kommer forventninger om, at priserne kommer længere, også fordi købere kan læse om det i eksempelvis denne artikel hos B.T.«

Han opridser således den forestående periode således:

I første omgang vil sælgere være modvillige over for at sænke priserne, hvilket så vil sænke antallet af handler, og dermed vil udbuddet stige. Det vil uvægerligt føre til at priserne alligevel ryger ned.

»Vi vil gå fra fald i handler til fald i priser,« som Curt Liliegreen opsummerer det og tilføjer, at de sænkede priser ikke kommer til at glæde førstegangskøberne.

For deres såkaldte boligbyrde bliver ikke just lavere med de voldsomt stigende renter.

På den positive side, forventer direktøren for Boligøkonomisk Videncenter, at priserne for ejerlejlighederne nok skal gå den anden vej igen.

»Kigger vi på det om 25 år, vil det her bare være en krusning, og priserne i eksempelvis København vil jo stige på den lange bane. Men et prisfald kommer vi til at få nu,« siger Curt Liliegreen.