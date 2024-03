Torsdag stoppede ladcykelproducenten Babboe salget i Danmark på grund af mulige sikkerhedsproblemer.

Hvis man ejer en ladcykel fra Babboe er der intet andet at gøre end at afvente situationen.

Ens rettigheder afhænger nemlig af, hvad myndighederne finder frem til.

Sådan lyder det fra Jakob Steenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Meldingen kommer, efter at ladcykelproducenten Babboe torsdag midlertidigt stoppede salget af alle sine ladcykler i Danmark. Det skete på grund af potentielle problemer med sikkerheden.

Nu skal Sikkerhedsstyrelsen vurdere, hvorvidt cyklerne er sikre eller ej.

- Hvis Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at ladcyklerne har sikkerhedsmæssige problemer og skal tilbagekaldes, så har man en række rettigheder, der i virkeligheden svarer til dem, man har, hvis der er noget andet galt med ens cykel, siger Jakob Steenstrup.

- Det vil sige, at fejlen skal udbedres, hvis den kan, og ellers har man krav på en ombytning eller i sidste ende at få pengene tilbage.

Hvis myndighederne ender med at tilbagekalde ladcyklerne, gælder en række særregler i købeloven, oplyser Jakob Steenstrup. Det vil betyde, at den almindelig frist på to år ikke gælder, og at alle forbrugere har krav på erstatning.

Foreløbigt anbefaler både Sikkerhedsstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk, at man ikke bruger ladcyklerne.

Hvis man får nogle ”uundgåelige” ekstraudgifter for transport, fordi man ikke kan bruge ladcyklerne, så er det ifølge Jakob Steenstrup en god idé at gemme kvitteringerne.

- Det er en undtagelse, at man kan få dækket ekstraudgifter for transport, men man kan lige så godt sørge for at gemme eventuel dokumentation, lyder det.

På sin hjemmeside oplyser Sikkerhedsstyrelsen, at man er i gang med at indhente oplysninger fra Babboe og fra de hollandske myndigheder, der opdagede problemet.

I slutningen af 2023 igangsatte den hollandske fødevare- og forbrugersikkerhedsmyndighed (NVWA) en undersøgelse, efter at Babboe havde modtaget flere henvendelser om ødelagte ”rammer”.

NVWA har efterfølgende vurderet, at ødelagte rammer kan føre til ”meget alvorlige skader”.

Myndigheden har blandt andet vurderet, at børn kan risikere at falde ud af kurven, hvis stellet knækker. Det er især farligt, hvis det sker i tung trafik.

Babboe oplyser, at der ikke har været nogen indikationer eller indberetninger om sikkerhedsudfordringer i Danmark.

/ritzau/