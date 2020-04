I de Københavns Nordvestkvarter ligger værtshuset Café Fuglereden. Gennem de sidste 21 år er det blevet drevet af Dennis Batak og hans bror.

Men nu kan det hele måske snart være slut.

Ejeren af bygningen, der ligger på hjørnet af Frederikssundsvej og Provstevej, har nemlig planer om rive det brune værtshus ned og i stedet opføre 40 ungdomsboliger på grunden. Det skriver TV 2 Lorry.

- Det var os, der startede Fuglereden, så stedet betyder rigtig meget for os. Fuglereden er det andet hjem for os og vores stamgæster, så jeg er meget stor modstander af de her byggeplaner, siger Dennis Batak til regionalstationen.

Og det er han tilsyneladende ikke den eneste, der er.

TV 2 Lorry har således talt med flere naboer, der er stærkt utilfredse med udsigterne til et nyt byggeprojekt.

Der er blandt andet blevet lavet en 'kampagnegruppe', der har til formål at stoppe kommunens dispensationsplaner, ligesom der også arbejdes på at blive lavet en underskriftindsamling til fordel på bygningen, hvor værtshuset holder til.

En nabo ved navn Freja Wedenborg er blandt andet utilfreds med udsigterne til en høj bygning, der giver mindre lys og luft.

Hun er glad for den gamle hjørnebygning, og det udtryk den giver til området, mens hun også mener, at Café Fuglereden er et samlingssted som et af de få sidste gamle, lokale værtshuse.

Ifølge TV 2 Lorry har Københavns Kommune sidste torsdag sendt en naboorientering om byggeplanerne på grunden, hvor det fremgår, at ejeren har ansøgt kommunen om at rive de eksisterende bygninger ned og opgøre en femetagers ejendom.

Projektet er lige nu i høringsfasen, hvor netop naboer og andre kan komme med deres meninger til byggeriet, men i den udsendte naboorientering fremgår det, at kommunen som udgangspunkt er indstillet på at give de nødvendige dispensationer.

Nabohøringen løber frem til 7. maj. Herefter vil Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, hvorvidt Café Fuglereden skal rives ned og dermed give plads til 40 nye ungdomsboliger.