Lise Rovsing blev en kende overrasket, da hun i fredags åbnede en rød pose i sin dyreklinik.

Posen skulle forestille sig at indeholde hunden Titan, der var død på et internat og nu var endt hos dyrlægen Lise Rovsing, så Titans ejer kunne komme og sige endeligt farvel til sin hund.

Og hunden var da også i posen, men det var i to dele, med opflænset hud og med masser af blod.

Hunden var blevet obduceret for at finde dødsårsagen, men det var åbenbart ikke blevet kommunikeret ud, at hundens ejer rent faktisk gerne ville sige farvel til sit dyr.

Lise Rovsing i sin klinik. Foto: Lise Rovsing Vis mere Lise Rovsing i sin klinik. Foto: Lise Rovsing

Titan havde været på internat i 16 måneder, før hunden på uforklarlig vis afgik ved døden tidligere på ugen. Hunden – af racen Presa Canario – endte på internatet, efter den blev bidt af en anden hund og derefter bed tilbage.

Derfor havde Titans ejer altså ikke set hunden i lang tid, da han tidligere på ugen fik nyheden om, at den var død.

Heldigvis kunne han få lov til at sige et sidste farvel fredag eftermiddag.

Men dér stod Lise Rovsing altså med et problem, få timer før ejeren skulle komme.

»Vi tog den del af hunden uden hovedet ud af rummet. Den anden del lagde vi pænt op på bordet. Vi puttede Titan i et tæppe, så man kun kunne se hans fine hoved – resten af kroppen var ikke et syn til skue. Vi tørrede blodet af snuden og luftede godt ud i lokalet,« fortæller hun til B.T.

Ejeren endte altså med at blive skånet for det værste, og det sidste farvel forløb fint, selv om han var meget berørt af situationen.

»Jeg kunne godt have ønsket, at han fik lov til at sige farvel til sin hund på en menneskelig måde. Du har en mand, der i forvejen er presset, fordi han ikke har set sin hund i lang tid,« fortæller Lise.

Lørdag morgen satte Lise Rovsing sig for at skrive et Facebook-opslag, hvor hun beskrev den foregående dags oplevelser.

»Hundeloven viser sit grimme ansigt i mange forklædninger!,« starter opslaget, der i store træk kritiserer den aldeles omdiskuterede lov.

En kritik, som Lise Rovsing uddyber over for B.T.

»Der er helt sikkert sket en kommunikationsfejl, så dem, der obducerede Titan, ikke vidste, at ejeren skulle se ham igen. Men det er alligevel et symbol på, at man med hundeloven ikke tænker nok på ejerne. Hundeloven tager ikke højde for de ejere, der er efterladt, og den skaber usikkerhed i stedet for tryghed,« siger hun.

Hun taler dagligt med hundeejere, der netop frygter den situation, som Titans ejer pludselig stod i fredag eftermiddag.

»Den her sag skaber nemlig frygt, og det er det skræmmebillede, som alle frygter. At ens hund kommer ud i en situation, der er misforstået, og så man pludselig får den tilbage i en sæk,« siger Lise Rovsing.

Lise Rovsings Facebook-opslag er blevet delt næsten 2.000 gange, og i kommentarsporet er de fleste kritiske over for hundeloven.

Flere af dem udtrykker, at hundeloven bør laves om, og Lise Rovsing er enig.

»Alt det her viser bare, at hundeloven skal tages op til revision,« siger hun.