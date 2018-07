Ejeren bag Beautyhome.dk har lukket den udskældte webshop, men nu har han åbnet en ny, som også får hård kritik med på vejen. Det skriver Finans.

Beautyhome.dk blev midlertidigt lukket, efter ejeren Niklas Fahnøe Pedersen blev beskyldt for at snyde kunder og derefter blev politianmeldt i februar.

Dengang skrev netbutikken, at de skulle rette op på en række problemer, som kunderne havde klaget over. Det omfattede blandt andet varer, der gik i stykker, manglende leveringer og penge, der blev trukket, før varen blev sendt.

Flere udskældte webshops

Men nu har Niklas Fahnøe Pedersen valgt at lukke Beautyhome helt. Det betyder dog ikke, at den unge iværksætter har droppet en karriere inden for webshops.

I stedet driver han forretning med to andre netbutikker - henholdsvis Originalbaby.dk og Originalbaby.se.