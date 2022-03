Det var en halvstor en overraskelse, der mødte Tenna Storm, da hun fredag ved middagstid kom ud i hestefolden for at fodre sine heste.

Normalt står der fire heste i folden. Denne dag, stod der fem.

»Det var virkelig mærkeligt,« fortæller Tenna Storm, der bor i Horne på Sydfyn.

Mellem Tenna Storms røde og hvide heste stod en sortbrun vallak, som hun aldrig før havde set.

Hun greb derfor hurtigt telefonen og ringede efter hjælp, for som hun siger:

»Hvad gør man lige i sådan en situation?«

En bekendt kom hurtigt til undsætning, og den firbende gæst blev med lidt besvær flyttet til en ny indhegning. Herefter ringede Tenna Storm til Fyns Politi for at høre, om der mon var nogen, som manglede en hest.

»Men svaret var nej. Det vidste de ikke noget om,« fortæller hun.

Politiet lavede derfor en efterlysning på hestens ejer, som de blandt andet sendte ud på Twitter.

Tenna Storm og hendes hest, der fredag fik besøg i folden.

Imens steg mystikken hjemme hos Tenna Storm. Der var nemlig ingen tegn på, at hesten var brudt igennem hegnet, og det undrede hende. Lige indtil at den gentog sit trick.

»Efter vi havde flyttet den over i en ny fold, så vi, at den pludselig sprang over hegnet og ind til de andre igen. Den ville have selskab. Så det var nok også det, der skete første gang,« forklarer Tenna Storm.

Og inden længe blev den næste gåde også løst, da Tenna Storm blev kontaktet af en kvinde fra nærområdet.

»Kvinden mente, at det nok var hendes hest. Hun havde kørt rundt i området og ledt efter den hele morgenen. Men den var væk,« fortæller Tenna Stom.

I løbet af få timer blev den sortbrune vallak, derfor genforenet med sin ejer. Og den var tilsyneladende glad for at se hende igen.

»Da hun kom ud til indhegningen og kaldte på den, kom hesten løbende med det samme. Det gjorde den ikke, da vi ville flytte den,« griner Tenna Stom.