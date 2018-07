I øjeblikket klager flere Samsung Galaxy S9 og Note8-ejere over, at deres private billeder automatisk bliver sendt til deres kontakter på telefonen, det skriver BGR.

Er du rigtig uheldig kan det være, at det er dine nøgenbilleder eller noget andet strengt fortroligt, som bliver sendt til folk på din kontaktliste - det kan være din mor eller din chef.

Har du oplevet noget lignende? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Afsendelsen sker nemlig helt tilfældigt til en tilfældig person på et tilfældigt tidspunkt, uden ejeren ved noget om det, og det er heller ikke noget, man selv kan se bevis for efterfølgende på sin mobil.



Den eneste måde, man kan finde ud af, om man ubevidst har sendt billeder til en eller flere af sine kontakter, er hvis de pludselig henvender sig og undrer sig over, hvorfor du har sendt dem billeder.

Hele fotogalleri sendt om natten

En Reddit-bruger opdagede, at Samsung Messages havde sendt hele hans fotogalleri til en kontakt midt om natten - heldigvis var det godt nok bare til hans partner.

Grunden til problemet er endnu ikke fundet. Men Samsung har skrevet følgende udtalelse:

‘Vi er opmærksomme på problemet, og vores tekniske hold ser på sagen.’