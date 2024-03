Ifølge DSH Recycling, søsterselskab til Nordic Waste, har Randers Kommune takket nej til grunden ved Ølst.

Selskabet DSH Recycling, som ejer den grund i Ølst ved Randers, hvor virksomheden Nordic Waste holdt til, har tilbudt Randers Kommune at overtage den jordskredsramte grund kvit og frit.

Men ifølge selskabet har kommunen takket nej, skriver DSH Recycling i en pressemeddelelse.

DSH Recycling var et søsterselskab til Nordic Waste, indtil sidstnævnte gik konkurs. Selskaberne er ejet af det samme holdingselskab.

- I lyset af jordskreddet på vores grund i Ølst, har vi ingen intentioner om at drive kommerciel virksomhed på grunden igen, siger Søren Hansen, bestyrelsesformand i DSH Recycling, i meddelelsen.

- Vi støtter derfor også Randers Kommunes borgmesters ønske om, at grunden i fremtiden skal bruges til et naturskønt og rekreativt område.

Men kommunen har altså takket nej til at overtage grunden kvit og frit, lyder det fra selskabet. Selskabet skriver ikke, hvad kommunens begrundelse er.

Ifølge DSH Recycling har selskabets drift "primært bestået af lejeindtægter fra den tidligere operatør (Nordic Waste, red.)" på grunden uden for Randers.

- Vi afventer nu blot, at en række forsikringsmæssige forhold er afklaret, og selskabet lever på lånt tid.

- Vi håber derfor på, at der vil være mulighed for at afklare grundens fremtidige ejerskab snarest. Vi ser en fordel i en gratis overtagelse for Randers Kommune nu fremfor en senere overtagelse, der potentielt kan medføre unødige omkostninger, siger Søren Hansen.

Nordic Waste blev erklæret konkurs 22. januar og har siden ikke haft ansvarsforpligtelse for oprydning af det massive jordskred, der for alvor tog fart på virksomhedens grund i løbet af december sidste år.

/ritzau/