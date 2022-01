»Det er mit levebrød, der bare er lukket ned.«

Sådan lyder det fra Peter Hjorth, der er ejer af legelandet Hermans Huler i Skanderborg. Han er ret så opgivende efter onsdagens udmeldinger fra Epidemikomissionen.

Meldingen er nemlig, at legelande, badelande, spillehaller, kasinoer og nattelivet fortsat skal være lukket indtil 31. januar.

Og den anbefaling forventes Folketingets Epidemiudvalg at stemme for på et møde onsdag eftermiddag.

Epidemikomissionen anbefaler, at legelande, badelande, spillehaller, kasinoer og nattelivet fortsat skal være lukket ind til 31. januar. Det forventes sundhedsminister Magnus Heunicke at fortælle på pressemøde onsdag kl. 18. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Epidemikomissionen anbefaler, at legelande, badelande, spillehaller, kasinoer og nattelivet fortsat skal være lukket ind til 31. januar. Det forventes sundhedsminister Magnus Heunicke at fortælle på pressemøde onsdag kl. 18. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg synes, det er hamrende hårdt,« siger Peter Hjorth.

Samlet har Hermans Huler været lukket ned på grund coronarestriktionerne siden 19. december.

Og det rammer hårdt på pengepungen, oplyser Peter Hjorth.

»Der er ikke åbnet op for nogen erstatningspakker, så vi ved groft sagt ingen ting. Det er en lille virksomhed, så det er så hårdt ikke at vide, hvornår vi kan åbne,« siger han.

Hvad har det betydet for jer økonomisk?

»Det er svært at sige endnu. Mit legeland havde mange medlemmer, men efter nedlukningen har mange meldt sig ud,« siger han.

Hvad med din egen løn?

»Jamen, der er ikke til nogen i den her måned,« siger han.

Hvad gør du så?

»Jeg bruger rmin tid på at snakke med banker for at finde du af, hvad jeg kan få af kredit, indtil der igen begynder at komme indtægter,« siger han.

Onsdag kl. 18 holder sundhedsminister Magnus Heunicke pressemøde, hvor han forventes at oplyse de fortsatte coronarestriktioner.

Som B.T. tidligere i dag kunne fortælle ventes zoologiske haver, akvarier, forlystelsesparker, tivolier og museer at måtte åbnes.