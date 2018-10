Restaurant Lauras ejer. Kazem Torkamani, troede først, det var en joke.

Personale fra Balkon 51 på etagen over Torkamanis Bakken-restaurant løb ned ad trappen og råbte, at det brændte. Det var kort før lukketid onsdag aften, og restauranten var fyldt med børnefamilier på grund af efterårsferien. Men for at være sikker på, at han ikke var offer for en dårlig spøg, gik Kazem Torkamani hen til trappen.

»Der kunne jeg med det samme se, at der var røg og flammer deroppe,« siger Kazem Torkamani til B.T.

Derefter gik det stærkt. Så stærkt, at han i dag står tilbage uden sit livsgrundlag. Restaurant Laura og 'Ice Corner' lige ved siden af - som han også ejer, gik til i flammerne onsdag aften - ligesom Balkon 51, hvor branden startede.

Dagen efter en brand onsdag aften brød ud i en restaurant i Dyrehavsbakken i Dyrehaven ved Klampenborg nord for København. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Dagen efter en brand onsdag aften brød ud i en restaurant i Dyrehavsbakken i Dyrehaven ved Klampenborg nord for København. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Jeg har det rigtig skidt. Det var frygteligt at se min restaurant gå til uden at kunne gøre noget som helst. Min kone og mine børn græd, da jeg kom hjem, men jeg trøstede dem og fortalte, at der ikke var sket noget med mig, kun restauranten,« siger Kazem Torkamani, som har drevet restaurant på Bakken i 25 år.

Da han onsdag aften ved 20.30-tiden fandt ud af, hvor alvorligt det var, handlede restaurantejeren hurtigt.

»Jeg råbte til alle gæsterne, at de skulle skynde sig ud. De skulle selvfølgelig ikke betale for deres mad, men skynde sig i sikkerhed,« fortæller han.

Derefter løb Kazem Torkamani ned i restaurantens lagerrum, hvor der også er personaletoilettter.

»En af de ansatte var på toilettet, men jeg råbte, at de alle skulle ud nu.«

Det viste sig at være den helt rigtige vurdering. Branden var så voldsom, at end ikke brandvæsenet kunne forhindre Kazem Torkamanis restaurant i at brænde ned til grunden, selvom flammerne blev bekæmpet af 45 brandmænd og 15 køretøjer og natten til torsdag kom under kontrol.

Samtlige gæster i forlystelsesparken Bakken ved Klampenborg måtte onsdag aften evakueres på grund af storbranden, som blev anmeldt klokken 20.34.

»Flammerne fik hurtigt fat i hele restauranten. Men heldigvis nåede alle at komme ud. Ingen kom noget til, og det er det vigtigste,« siger Kazem Torkamani.

Han og ejeren af Balkon 51 får da også rosende ord med på vejen af Bakkens direktør, Nils-Erik Winther.

»Personalet gelejdede gæsterne ud af restauranten, og Bakken blev evakueret. Det var meget imponerende at se, at folk var så fattede, og alle respekterede afspærringerne,« siger han til Ritzau.

Men dagen efter begynder realiteterne at gå op for Kazem Torkamani.

Branden kommer til at koste ham dyrt. Meget dyrt.

»Vi havde netop renoveret vores isbar 'Ice Corner' og var begyndt at lave spanske churros. Nu er alt ødelagt. Og det endda lige op til julefrokost-sæsonen,« siger han.

Han kan end ikke overbringe gæsterne den triste nyhed selv - eller tilbyde dem at holde arrangementerne i andre lokaler.

»Alle vores bestillinger med kundernes navne og telefonnumre stod kun i en bestillingskalender, og den gik til i branden,« fortæller ejeren af den nedbrændte restaurant.

Kazem Torkamani har bedt Bakken om hjælp til at få fat i så mange kunder som muligt, men ved endnu ikke, om det kan lade sig gøre at finde dem alle.

Han må endnu ikke nærme sig resterne af sin restaurant, da hele bygningen er afspærret på grund af nedstyrtningsfare. En kran er torsdag i gang med at rive dele af bygningen ned.

Hvor meget der ender med at stå tilbage, ved Kazem Torkamani ikke, men sandsynligvis skal Restaurant Laura genopbygges helt fra bunden.

»Heldigvis har jeg en masse gode venner her på Bakken, som vil hjælpe mig, indtil vi kan åbne igen. Så jeg kommer ikke til at mangle noget. De er virkelig søde,« siger Kazem Torkamani.

Torsdag morgen arbejder brandvæsenet stadig med efterslukning og oprydningsarbejde efter branden, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Jan Hedager til Ritzau.

Sådan så hjørnebygningen på Dyrehavsbakken, hvor Balkon 51, Restaurant Laura og Ice Corner lå, ud før branden. Nu bygningen brændt ned til grunden. Foto: Privat Vis mere Sådan så hjørnebygningen på Dyrehavsbakken, hvor Balkon 51, Restaurant Laura og Ice Corner lå, ud før branden. Nu bygningen brændt ned til grunden. Foto: Privat

Branden opstod i restauranten Balkon 51, men politiet ved endnu ikke, hvorfor restauranten pludselig stod i lys lue.

Bakken er torsdag morgen genåbnet, om end området omkring branden stadig er spærret af.

Ingen personer kom noget til i den voldsomme brand.

Bakken er verdens ældste forlystelsespark. Dens historie går helt tilbage til 1583. I dag er Bakken Sjællands næststørste attraktion, kun overgået af en anden forlystelsespark, Tivoli.