Anders Peter Amsnæs og Ditte Yde Amsnæs var lykkelige over, at Danbolig skaffede fire interesserede købere til familiens rækkehus på blot fire dage.

Men da de tjekkede husets overvågningskameraer, fik de et kæmpe chok.

Det viste sig nemlig, at Danboligs ejendomsmæglere ankom til rækkehuset på Amager i København alene.

»Der havde nemlig slet ikke været nogen interesserede købere på besøg i huset – blot ejendomsmæglere, der ved tre lejligheder havde gået en runde i huset og smidt blå overtrækssko i entreen, så det så ud, som om der havde været en fremvisning,« siger Ditte Yde Amsnæs til TV 2.

Ejendomsmæglerne sørgede også for at tænde og slukke lyset under de tre falske fremvisninger, hvoraf den ene var en dobbeltfremvisning.

Ikke desto mindre lod Danbolig familien Amsnæs forstå, at interessen for det 110 kvadratmeter store hus på Øresundsvej var intakt, men at samtlige fire par, der besøgte huset, mente, at prisen på lidt under fem millioner kroner var for høj.

Da familien Amsnæs opdagede, at de blev taget ved næsen, fik de mistanke om, at det var et bevidst forsøg på at presse prisen ned fra Danboligs side - så huset kunne blive solgt hurtigere.

'Vi er chokerede og vrede og har selvfølgelig ophævet samarbejdet med øjeblikkelig virkning og orienteret ledelsen i DanBolig Niels Hald,' skriver Anders Peter Amsnæs på Facebook.

Det har nu fået konsekvenser for de to ejendomsmæglere, som blev taget i de to falske fremvisninger af billederne fra overvågningskameraerne.

I en mail til TV 2 fortæller Danboligs direktør, Torben Hald, at de to ejendomsmæglere mandag er blevet fyret.

»Det er absolut ikke firmaets politik. Det er fuldstændig uacceptabelt, at vores medarbejdere gør sådan noget her,« siger Torben Hald til mediet.

De tre falske fremvisninger fandt sted i vinterferien, hvor familien Amsnæs havde sat rækkehuset til salg hos den lokale Danbolig.