»Hvis de begynder at lægge noget i 9000 – nærmest uanset hvor – så kan jeg være bange for, at ejerlejligheder i Aalborg vil komme til at falde i værdi.«

Sådan siger Rasmus Lund, ejendomsmægler og medindehaver af Din Mægler i Aalborg.

Meldingen kommer i forlængelse af statsminister Mette Frederiksens udtalelse om, at regeringen over de kommende 10-15 år vil bygge 22.000 almene boliger. Primært i landets fire største byer.

Dermed er Aalborg i høj grad også i spil. Men man skal tænke sig om, inden man placerer de almene boliger, mener Rasmus Lund:

»Hvis man begynder at bygge en masse almene boliger i Aalborg Centrum, Øgaden, Vestbyen, Vejgaard eller ude ved Aalborg Universitet, så tror jeg, det kan få indflydelse på salget af ejerlejligheder,« siger ejendomsmægleren og uddyber:

»Hvis dem, der går med overvejelser om at købe en ejerlejlighed, også kan vælge at bo billigere, uden risiko og med stor fleksibilitet (med henvisning til almene boliger, red.), så er det klart, at det bliver en udfordrer til ejerlejlighederne inde i byen,« forklarer han.

Rasmus Lund tror ikke, at aalborgensere kommer til at brænde inde med deres ejerlejligheder. Men det kan ende i en situation, hvor ejerne bliver nødt til at sænke prisen markant.

Ejendomsmægleren understreger i øvrigt, at det ikke kun handler om, at lejlighedsejerne kan miste penge:

»Det kan få indflydelse på salget af ejerlejligheder sådan helt generelt. Hvis man som potentiel køber af en ejerlejlighed ved, at prisen falder lige om lidt, så vil man jo vente med at slå til,« siger han.

Selvom Rasmus Lund altså kraftigt fraråder at bygge flere almene boliger i postnummeret 9000, så erkender han, at det godt kan give mening at opføre dem steder i Aalborg, hvor mængden af almene boliger ikke er specielt stor.

For eksempel i Hasseris, Gug og Skalborg, som Hasseris Boligselskab forleden pegede på som oplagte steder at opføre de ekstra nye almene boliger, regeringen ønsker at bygge.

Det var i forbindelse med sin åbningstale tirsdag, at Mette Frederiksen luftede tankerne om de 22.000 nye almene boliger. Forslaget er en del af regeringens boligudspil.