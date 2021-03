Påsken venter lige forud – og det betyder travle tider på boligmarkedet. Coronapandemi eller ej.

»Selvom vi befinder os i en sundhedskrise, har danskerne stadig behov for at sælge og købe boliger,« siger Alexander Falck Winther fra den store ejendomsmæglerkæde Estate.

Her forventer man 'en stigende efterspørgsel' i løbet af de kommende helligdage. Og ikke mindst på sommerhusmarkedet.

»Trods den gradvise genåbning af landets folkeskoler, stormagasiner, cafeer og andre liberale erhverv er der fortsat lange udsigter til udenlandsrejser. Derfor forventer vi en fortsat høj interesse på sommerhusmarkedet,« siger Alexander Falck Winther, der er presseansvarlig i Estate.

Der er ikke mange huse til salg i øjeblikket. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Der er ikke mange huse til salg i øjeblikket. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Boligmarkedet har generelt været boomende i et langt stykke tid, hvor der har været rift om det hele.

Det vil sige, at det reelt set er sælgers marked, og der er mange om buddet.

Ifølge Boligsiden.dk er der godt nok sat 10.000 danske boliger på markedet i de seneste tre uger op til påske, men der blev i samme periode samtidig solgt 9.000 boliger.

»Det overskud af boliger til salg, vi ser lige nu, er derfor ikke nok til at opveje det generelt lave udbud, der har været på boligmarkedet de seneste mange måneder,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden:

»Derfor gælder det stadig om at tænke sig godt om, inden man tager på fremvisning i påsken. For hvis nu boligen viser sig at være den helt rigtige, er det en fordel at have både økonomi og sine ønsker på plads, så du kan handle hurtigt.«

Samme toner lyder fra Estate.

»Vi tror på, at mange købere er klar til at slå til. Men det faktiske antal handler vil afhænge af, om potentielle sælgere gør alvor af salgstankerne i påsken,« siger Alexander Falck Winther.