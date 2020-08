Torsdag morgen vågnede den fynske ejendomsinvestor Hans Jørgensen op til noget af en hilsen.

Hen over muren til hans private hjem i Faaborg havde en ukendt gerningsmand i løbet af natten spraymalet ordet ‘Svindlersvin’ med store orange bogstaver.

Det skriver Fyens.dk.

Hans Jørgensen er direktør for Liongruppen, der udlejer boliger både på Fyn, Jylland og Langeland.

Ejendomsinvestoren blev landskendt, da DR for en måned siden sendte Kontant-programmet ‘Bolighajer i Øhavet’.

I udsendelsen blev han beskyldt for at udleje dårligt vedligeholdte huse og lejligheder, som myndighederne vurderer, at det er sundhedsfarligt at bo i.

Overfor Fyens.dk afviser Hans Jørgensen, at den dårlige omtale har noget at gøre med det hærværk, han nu er blevet udsat for.

»Det har slet ikke noget med det program at gøre. Jeg har gerningsmændene på videoovervågning, de har også været inde i min indkørsel. Det er en lejer, som skylder mig penge og er smidt ud af fogeden,« siger han til avisen.

Hærværket er meldt til politiet.