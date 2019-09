»Nogle af uheldene har vi set, andre gange hører vi bare knaldet, og så farer vi ud for at hjælpe.«

Sådan lyder det fra 76-årige Eigil Larsen, som har været vidne til mindst 50 færdselsuheld ved sit hjem i Marslev på Fyn.

Han bor på Enghavevej, hvor den krydser Mejerivejen. Her sker der ifølge hans egen optælling mindst et færdselsuheld om måneden.

Eigil Larsen fortæller, at det heldigvis ikke kun er alvorlige ulykker, der finder sted ved krydset, hvor han og hustruen har boet i over 25 år. Vejkrydset viser han frem i videoen i toppen af artiklen.

Men lørdag fik han sig alligevel noget af et chok.

»En hel familie blev sendt på skadestuen. Det var en temmelig alvorlig ulykke,« siger han.

Det var ved 15-tiden, at Eigil Larsen var på vej ind i parrets hjem, da hustruen råbte, at der var sket endnu en ulykke.

De blev mødt af synet af en personbil, hvor fronten var smadret. Den var kørt ind i en anden bil.

»Der var to små børn, som var så chokerede og græd, så jeg bad min kone om at hente lidt sodavand til dem. De var heldigvis bundet godt fast, ellers var de kastet ud af forruden,« siger han.

Det var en bilist, der kom kørende fra den anden vej, der ikke nåede at stoppe op.

»Det er utroligt, at der sker så meget her. Der sker alt for mange ulykker.«

Der var heldigvis ingen, som så ud til at være alvorligt tilskadekomne.

I starten noterede Eigil Larsen antallet af uheld ned, men det gør han ikke mere, da han ikke føler, at lokalpolitikerne i Kerteminde Kommune lytter til ham.

Ifølge pensionisten har kommunen forsøgt at komme uheldene i forkøbet ved at opstille vejbump og placere skilte, der viser, at uheld ofte sker.

Det har dog ikke hjulpet synderligt, ifølge ham.

B.T. har forgæves forsøgt at få fat på formand for miljø- og teknikudvalget Jesper Hempler fra Kerteminde Kommune. Til fyens.dk siger han, at den mest oplagte løsning på problemet er at lave et lyskryds, men:

»Det er også et spørgsmål om budget, og det glemmer folk ofte. Jeg synes, at et færdselsuheld er ét for meget, og det har en af de højeste prioriteter for mig, men vi har ingen penge til trafiksikkerhed på kontoen. Mange vil sige, at det er en kynisk vinkel, men det er en realistisk vinkel. Så må vi se, hvordan budgettet for næste år falder ud,« siger formanden for kommunens miljø- og teknikudvalg.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2018 3.458 færdselsuheld, hvor der blev registreret personskade. I alt blev 171 personer dræbt i færdselsuheld i 2018. Det er heldigvis et tal, der overordnet er faldet i de seneste 10 år.

Rådet for Sikker Trafik oplyser, at en af de store syndere ved trafikuheld er uopmærksomhed. Det kan eksempelvis være at se på telefonen i stedet for at koncentrere sig om, hvad der sker på vejen.

Det kan få fatale konsekvenser. Kører du 80 km/t. og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 89 meter med bind for øjnene. Kører du 50 km/t. og kigger på din telefon i fire sekunder, svarer det til at køre 56 meter med bind for øjnene.