Som det ser ud nu, er man ikke særlig godt stillet, hvis ens hjerte går i stå på Limfjords-øen Egholm.

Her er der nemlig ikke en offentligt tilgængelig hjertestarter at finde i miles omkreds. Det skriver TV 2 Nord.

»Det er grotesk. Selvom ambulancen bliver sejlet hurtigt herover med færgen, så bør vi helt klart have en hjertestarter på øen. Det ville både betyde, at os øboere og alle de mange turister kunne føle sig lidt mere trygge,« fortæller Torben Lund, der er bosat på Egholm, til mediet.

I Egholms Samråd, som Torben Lund er en del af, forsøger man derfor nu at samle penge ind, så der kan komme en hjertestarter til øen – hvis da ikke flere.

Noget, de ellers tidligere forgæves har søgt om ikke bare én, men to gange.

Ifølge Torben Lund burde det da også være en selvfølgelighed, at have en eller flere tilgængelige hjertestartere på øen, der huser 53 beboere og årligt har omkring 100.000 besøgende turister.

Flere virksomheder har allerede meldt sig klar til at smide penge i projektet om at få en hjertestarter til Egholm.

For at nå det ultimative mål om at få to eksemplarer til øen, skal der samles i omegnen af 50.000 kroner.