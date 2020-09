Egelund Slot, som dannede rammen for Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus (SIKU) i uge 35 og 38, har lukket ned på ubestemt tid.

Det sker, efter det torsdag kom frem, at 29 ud og 34 af kursusdeltagere er blevet testet positiv for coronavirus.

Til B.T. oplyser Jens Gotlieb, køkken- og administrationschef på Egelund Slot, at også tre af de ansatte på kursusstedet er blevet bekræftet smittet, efter kurset blev afholdt.

»Det er selvfølgelig meget beklageligt, at der både er gæster og ansatte, som er blevet smittet,« siger han og tilføjer:

»Vi tager derfor også situationen meget alvorligt og har valgt at lukke kursuscentret ned. Jeg håber, at det bliver en begrænset periode, og at vi snart kan byde gæster velkommen igen.«

Hvorvidt de tre ansatte er blevet smittet før, under eller efter kurset, kan Jens Gotlieb ikke sige.

Han understreger dog, at Egelund Slot tog alle de foreskrevne covid-19-forholdsregler i forbindelse med kurset.

Mad blev serveret individuelt, der var håndsprit til rådighed, der var afstand mellem deltagere, området blev regelmæssigt gjort rent og sprittet af, og deltagerne brugte mundbind.

Forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup er testet positiv for covid-19. Det oplsyer Forsvarskommandoen over for B.T. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup er testet positiv for covid-19. Det oplsyer Forsvarskommandoen over for B.T. Foto: Niels Christian Vilmann

SIKU er et højprofileret kursus, der hvert år løber over to uger. Det er Forsvarsakademiet, der står for det, og deltagerlisten - som udgøres af centralt placerede meningsdannere i det danske samfund - håndplukkes af Forsvarschefen selv.

Over for B.T. har Peter Dahl Thruelsen, der er dekan for Forsvarsakademiet og kursusleder på SIKU, tidligere forklaret, at alle gældende retningslinjer i forhold til corona blev overholdt under de to kursusuger.

Alligevel er 29 ud af 34 de kursusdeltagere blevet testet positiv for covid-19, efter kurset blev afholdt, mens kun fire kursusdeltagere trak frinummer og over to omgange er blevet testet negativ. Én mangler fortsat svar.

Blandt de smittede er forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup, som følte sig sløj lørdag den 19. september - to dage efter sidste kursusdag - og derfor valgte at blive testet.