Kommunaldirektør i Egedal Kommune Christine Brochdorf fratræder sin stilling.

Det meddeler kommunen i en pressemeddelelse tirsdag.

Her oplyser man, at kommunens økonomiudvalg mandag besluttede at indstille til byrådet, 'at samarbejdet med kommunaldirektør Christine Brochdorf ophører.'

Det skyldes, skriver man, at 'kommunen ønsker en anden profil fremadrettet'.

Tirsdag har man så indgået fratrædelsesaftale, som skal endeligt godkendes af byrådet.

Indtil byrådet har taget stilling til sagen, har kommunen fritaget kommunaldirektøren for tjeneste, oplyser man.