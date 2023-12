Ved indgangen til december har DSB sat foreløbig rekord i antallet af solgte pladsbilletter i juledagene.

Har du i sinde at tage toget for at komme hjem til jul, er det på høje tid at sikre sig en billet.

Sådan lyder opfordringen fra DSB, der ved indgangen til december har solgt rekordmange pladsbilletter til afgange i juledagene i forhold til samme tidspunkt i tidligere år.

Over 65.000 har således allerede sikret sig en plads i toget, hvor der sidste år var solgt omkring 60.000 ved indgangen til årets sidste måned.

Samlet blev der sidste år solgt næsten 200.000 pladsbilletter i juledagene, og DSB forventer en endnu mere travl jul i år.

- Der er travlt i forhold til at sikre sig en plads, som er vores anbefaling i forbindelse med ud- og hjemrejse i julen, siger Tony Bispeskov, informationschef hos DSB.

- Når der er rekordmange, som vælger at bestille en pladsbillet, så vil der også komme et tidspunkt, hvor vi vil være nødt til at melde udsolgt på nogle afgange.

En af årsagerne til, at ekstra mange har valgt at bestille en billet til toget, er ifølge Tony Bispeskov, at DSB har en kampagne kørende, så man for eksempel kan købe en orangebillet mellem København og Aarhus til 99 kroner.

- Normalt er der ikke særligt mange, der bestiller pladsbilletter, men lige præcis i julen kan vi i særdeleshed følge med i, hvor det er populært at rejse hen og på hvilke tidspunkter, siger informationschefen.

Han tilføjer, at DSB er klar til at sætte ekstra vogne på de enkelte toge, i takt med at bestillingerne kommer ind.

- Selvfølgelig er der en øvre grænse for, hvor lange togene kan være, men langt hen ad vejen kan vi på den måde regulere og tilpasse togtrafikken, så den passer med den efterspørgsel, der er, siger Tony Bispeskov.

DSB vil sammen med Banedanmark forsøge at gøre en ekstra indsats for at sende de mange rejsende sikkert med toget og "skruer op for julehyggen" på stationerne i Aarhus, Fredericia, Odense og København.

Særligt 22. december vil være en travl rejsedag, og her vil der på stationerne være sangkor og ekstra medarbejdere til at besvare spørgsmål, lyder det.

Vinteren har gjort sit indtog i Danmark med både frostgrader og snebyger.

Af den grund har Banedanmark, der driver og vedligeholder jernbanenettet, aktiveret sit vinterberedskab.

- Og DSB vil også i den grad gøre alt, vi overhovedet kan, for at sikre, at de (togene, red.) kommer til at køre til tiden, siger Tony Bispeskov.

For DSB løber juletrafikken fra 21. til 27. december.

/ritzau/