En 30-årig mand, der er internationalt efterlyst for bandevold i København, fester, spiller brætspil og ryger vandpibe i Malaga med den kendte rapper Gilli.

Mens en 30-årig mand er eftersøgt for et bandeoverfald, viser billeder og videoer på Instagram, at han ryger vandpibe, fester og spiller brætspil i Malaga med stjernerapperen Gilli, hvis borgerlige navn er Kian Rosenberg Larsson.

Manden, som politiet mener har tilknytning til en bande, er sigtet for sammen med flere andre at have frihedsberøvet en person i 15 minutter i en frisørsalon på Nørrebrogade i København. Ifølge sigtelsen skulle de her have slået, sparket og stukket offeret på kroppen og i hovedet. Offeret brækkede næsen, fik en flænge i baghovedet samt hævelse og smerter i hovedet og på kroppen.

Fordi personerne, som menes at have deltaget i overfaldet, sigtes 'som medlem af en bandegruppering', kan det resultere i en fordobling af straffen, hvis de dømmes. Overfaldet ses som en del af et internt opgør i banden Brothaz, hvor der september sidste år var flere overfald og skyderier. Brothaz er mest kendt for deres tidligere konflikt med banden Loyal To Familia, der har resulteret talrige skudepisoder og flere dræbte.

Der er navneforbud i sagen, men den efterlyste blev varetægtsfængslet in absentia den 12. november sidste år. Der er i alt 19 sigtede i sagen.

Både Gilli og den eftersøgte har lagt videoer og billeder på det sociale medie Instagram, hvor man kan se, at den eftersøgte er i Malaga. Der har også været opdateringer, der viser de to spille brætspil og ryge vandpibe, ligesom der har været opdateringer, hvor de to har festet i Malagas natteliv.

Gilli er en af Danmarks mest kendte rappere med store hits som 'Orale' og 'C'est la Vie'. Han var i 2018 den mest afspillede danske kunstner på streamingtjenesten Spotify i Danmark, og han har 114.000 følgere på Instagram.

Gillis pladeselskab Disco:Wax ønsker ikke at kommentere sagen, ligesom de oplyser, at Gilli ikke har nogen kommentarer. Det samme gør sig gældende for den eftersøgtes forsvarsadvokat Jane Ranum.

Københavns Politi ønsker hverken at be- eller afkræfte, at personen er internationalt efterlyst for bandeoverfaldet, men retsdokumenter og unavngivne kilder bekræfter, at han er efterlyst.