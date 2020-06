En 23-årig dansk statsborger, der har været eftersøgt i længere tid, er blevet anholdt i Dubai.

Det oplyser Europol på Twitter.

Manden ved navn Amir Mekky er blandt andet mistænkt for to mord og flere eksplosioner i Spanien.

Han er dansk statsborger, men er særlig kendt for at være en del af underverdenen i den svenske by Malmø, hvor han har boet i flere år og været en del af bandemiljøet. Udover mord er han også eftersøgt for narkotikahandel og hvidvaskning af penge.

In a sting operation, #Dubai’s security officials arrested Amir Faten Mekky, a Danish national, on the evening of Wednesday 3 June 2020. Mekky is the leader of one of the most dangerous international crime rings. pic.twitter.com/98lHlyWBqH — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 5, 2020

På Twitter kan man i en video publiceret af Dubai Media Office se, hvordan Dubais specialenhed rykkede ind i Amir Mekkys lejlighed for at anholde ham, efter at de havde overvåget ham i flere dage.

Ifølge mediet The National har han også forbindelse til en af verdens mest berygtede kriminelle Radwan Al Taghi, der er lederen af Angels of Death-banden.

Han blev anholdt i Dubai i 2019 i december 2019 og overdraget til de hollandske myndigheder.

Lige nu efterforskes Amir Mekky med målet om få ham overdraget til de relevante myndigheder.

Den 23-årige danske statsborger har været på flugt, siden han undslap en det spanske politi i Costa Del Sol, da de ransagede hans skjulested i november 2018.

Opdateres...