30 mennesker fra organisationen Missing People har afsluttet dagens eftersøgning efter 29-årige Peter. Han er fortsat savnet.

Det fortæller Vivian Winther Eriksen, der er presseansvarlig for Mission People.

»Der har desværre ikke været nogen fund, der har gjort, at vi har set os nødsaget til at tilkalde politiet.«

Den 29-årige irske mand blev sidst set natten til søndag 5. december på Jægergårdsgade.

29-årige irske Peter har været forsvundet siden natten til søndag. Det er uforståeligt for familien, hvad der er sket. Foto: Østjyllands Politi Vis mere 29-årige irske Peter har været forsvundet siden natten til søndag. Det er uforståeligt for familien, hvad der er sket. Foto: Østjyllands Politi

Han forsvandt efter, at han havde fået fyraftensøl efter arbejde med nogle kollegaer. Omkring klokken 01.00 forlod han pubben i Jægergårdsgade, som de sad på, og siden er han ikke blevet set.

Det er politiet, der fortæller Missing People, hvor og om de skal eftersøge en person.

Derfor ved Vivian Winther Eriksen ikke, om eftersøgningen fortsætter i morgen.

»Der er møde med politiet igen i morgen, og så håber vi, at de har et område mere, vi skal lede i. Derefter går vi i gang med at søge tilladelser,« fortæller hun.

Organisationen Missing People har søgt efter 29-årige Peter, der forsvandt natten til søndag. Vis mere Organisationen Missing People har søgt efter 29-årige Peter, der forsvandt natten til søndag.

Hvis ikke det er et offentligt område, skal Missing People nemlig spørge grundejerne om lov.

Selvom dagen ikke har bibragt spor af Peter, har Vivian winther Eriksen en bøn til aarhusianerne.

»Vi vil rigtig gerne have, at folk, der bor i lejligheder går ned og får eftersøgt kælderrum, vaskerim og cykelrum. Hvis du har en båd til at ligge i havnen, eller den ligger oppe på land, så slå lige et smut forbi og undersøg jeres både,« slutter bønnen.

Peter er ca. 180 centimeter høj og kraftig af bygning.

Politiet har tidligere udgivet dette kort over Peters mulige ruter. Derudover har de efterlyst en cyklist, som de på overvågningsvideoer kan se, har cyklet forbi Peter ved Navitas på Aarhus Ø omkring klokken 03.00. Foto: Østjyllands Politi. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Politiet har tidligere udgivet dette kort over Peters mulige ruter. Derudover har de efterlyst en cyklist, som de på overvågningsvideoer kan se, har cyklet forbi Peter ved Navitas på Aarhus Ø omkring klokken 03.00. Foto: Østjyllands Politi. Foto: Østjyllands Politi

Han har kort brunligt hår og fuldskæg.

Sidst han blev set, var han iklædt en stor, sort vinterjakke, mørke cowboybukser og bar på en stor, tung rygsæk.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man ringe til politiet på nummeret 114.