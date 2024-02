Efter næsten to måneder er kun godt halvdelen af de 46 containere, som et Mærsk-skib tabte ud for kysten i Thy, blevet fundet.

Og der kommer til at gå et stykke tid endnu, inden resten bliver fjernet fra havbunden.

Det skriver Nordjyske.

Til mediet oplyser Mærsk således, at dårligt vejr på det seneste har betydet, at det kun har været muligt at lede i få dage.

Videre bruges der i øjeblikket kun et eftersøgningsskib, selvom der oprindeligt blev indsat tre styk.

Det var 22. december, at skibet 'Mayview Maersk' tabte de 46 containere, heraf er 25 altså blevet fundet.

I dagene efter hændelsen drev forskelligt indhold fra lasten i land på nordjyske kyster.