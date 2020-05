I løbet af den kommende uge vil alle efterskoler åbne igen - men hverdagen bliver ikke den samme for eleverne.

Mange efterskoler har mandag slået dørene op for eleverne igen - men ikke alle.

En del af skolerne venter nemlig med at åbne til senere på ugen. Men senest mandag i næste uge vil alle efterskoler være klar til at åbne.

Det siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.

- Der er mange skoler, der starter i dag. Men vi kan høre, at fordi retningslinjerne først kom torsdag eftermiddag, så er der nogle skoler, der har været udfordret i forhold til at nå at blive klar, siger han.

- Så man skal se det som en startuge, hvor flere og flere skoler åbner frem til mandag den 25. maj.

Men når først skolerne åbner, vil de til gengæld åbne for alle elever på en gang. Det er den melding, Efterskoleforeningen har hørt fra skolerne.

En af de forandringer, som efterskoleeleverne vil møde, når de vender tilbage, er at de skal bo i mindre grupper.

Ifølge myndighedernes retningslinjer skal eleverne deles ind i såkaldte "familiegrupper" på maksimalt otte elever.

I gruppen må eleverne bo tæt sammen - men alle andre på skolen, skal man holde mindst en meters afstand til.

- Det skal skolerne rette ind efter, for traditionelt bor eleverne i familiegrupper på 10-16 personer, siger Torben Vind Rasmussen.

- Derudover er der en del rutiner på skolernes hverdag, som skal ændres. Normalt samles alle eleverne jo typisk til morgensamling, spisning og aftensamling, og det skal defineres på ny.

Han er sikker på, at der også vil indfinde sig en ny hverdag i de nye rammer. Men han forventer, at der vil komme nogle forskellige reaktionsbølger blandt eleverne.

- Jeg forventer, at der vil komme en glædesbølge over at mødes igen, men så vil der nok komme en frustrationsbølge over at tingene ikke er som de plejer, siger han.

- Men jeg regner med, at der vil indfinde sig et leje, hvor skole og elever finder et leje. Men man skal også huske, at unge er unge. De falder i og skal mindes om retningslinjerne igen - og det skal man ikke være bange for.

