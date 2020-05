Der er høj risiko for smitte med coronavirus ved åbning af efterskoler, forlystelsesparker og fitnesscentre.

Efterskoler, forlystelsesparker, natklubber, spillesteder, fitnesscentre og sportshaller vurderes at have meget høj risiko for smittespredning, hvis de åbner igen.

Det viser et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet til Folketingets partiledere.

Ritzau har set notatet, der er tilsendt forud for forhandlinger fredag eftermiddag om en yderligere genåbning af Danmark.

Efterskoler vurderes at have særlig høj risiko, fordi man bor på skolen, og det derfor kan sammenlignes med et stort hjem.

Derudover er der ofte fysisk aktivitet og sang, som begge er risikofaktorer i forhold til smitte med corona.

Det samme gør sig gældende for højskoler, og derfor vurderes smitterisikoen også at være høj - men dog mindre end efterskoler.

Vurderingerne er foretaget af Statens Serum Institut (SSI), der påpeger, at de er usikre og forenklede.

Til gengæld vil smitterisikoen være lav ved at åbne biblioteker, museer, zoologiske haver og akvarier.

På bordet i de nuværende politiske forhandlinger har været at genåbne storcentre, restauranter og caféer.

Der vurderes at være middel risiko for smitte ved at åbne disse, vurderer Statens Serum Institut.

SSI har også set på, hvad risikoen for smitte vil være, hvis man ophæver forbuddet mod at forsamles mere end ti personer. Det er i øjeblikket gældende til 11. maj.

Hvis man vælger at ophæve forbuddet, vil smitterisikoen gå fra lav til meget høj.

