»Jeg bliver sur og ked af det.« »Det er uretfærdigt.«

Sådan lyder nogle af kommentarerne fra de efterskoleelever, der lige nu strejker over hele landet.

På Facebook har de organiseret en begivenhed, der hedder 'efterskole elever strejker', som i skrivende stund har 2.000 deltagende elever spredt ud over hele landet.

»Vi føler ikke, at regeringen har taget sig tid til at se til os. Derfor bliver jeg enormt ked af det og skuffet,« siger Laura Tranum Kristensen, der går på Adventure Efterskole i Broager.

Mette Frederiksen giver ikke en grund til, at vi ikke må komme tilbage Anna Lehmann, Efterskoleelev

Samme følelse sidder Anna Lehmann, som også går på Adventure Efterskole, med.

»Det giver ikke mening for os, at nogle efterskoler må tage elever tilbage, og andre ikke må. Efterskolen huser jo elever over hele landet, så hvis du bor i et højrisikoområde for corona, men går på efterskole i Nordjylland, så må du godt komme tilbage i skole,« siger hun.

Ifølge eleverne meldte regeringen ikke klart nok ud på pressemødet 24. februar. De føler, at de mangler svar på, hvorfor det kun er nogle efterskoler, der må åbne.

»Mette Frederiksen giver ikke en grund til, hvorfor vi ikke må komme tilbage,« siger Laura Tranum Kristensen og bliver bakket op af Anna Lehmann:

Synes du, det er en god ide at sende alle efterskoleeleverne tilbage?

»Vi føler jo godt, vi kan se logikken i at komme tilbage, men hvis regeringen har en god forklaring på, at vi ikke kan komme tilbage, så er vi jo villige til at forstå. Den forklaring har vi dog ikke fået.«

Anna Lehmann har hele livet været klar over og set frem til det her efterskoleår, hvorfor det gør endnu mere ondt, at situationen er, som den er:

»Jeg har vidst, jeg skulle på efterskole, hele mit liv, og det er ikke særlig 'adventureagtigt' herhjemme,« siger hun.

»Vi får jo ikke det her år tilbage. Mange efterskoleelever har set frem til det her 'efterskoleliv',« tilføjer Laura Tranum Kristensen.

Anna Lehmann (tv.) og Laura Tranum Kristensen (th.) fra Adventure Efterskole i Broager. Vis mere Anna Lehmann (tv.) og Laura Tranum Kristensen (th.) fra Adventure Efterskole i Broager.

I Roskilde sidder 16-årige August Boiskau. Han må heller ikke komme tilbage til sin efterskole på Lolland, hvor han til daglig dykker ned i e-sports-verdenen.

Derfor har han også valgt at strejke ved ikke at dukke op til dagens onlineundervisning.

»Jeg er glad for, at andre kan få lov til at komme tilbage. Det er fedt for dem, men jeg ville ønske, det var mig selv.«

I løbet af dagen vil August Boiskau blandt andet mødes med sine skolekammerater på Teams for at diskutere pressemødet fra 24. februar. Han har været hjemsendt siden 18. december og føler, han går glip af magien ved at gå på en efterskole.

»Jeg skulle have haft et år, hvor der var mere fokus på det sociale og mindre fokus på skolen. Vi mødes en gang om ugen på Teams for at tale om, hvordan det går, men det er slet ikke det samme som at mødes ansigt-til-ansigt.«

Derfor er August Boiskau også villig til at lade sig teste dagligt for at komme hurtigt tilbage til efterskolen på Lolland.

»Jeg er i hvert fald klar til at blive testet hele tiden. Man skal også huske på, at vi ikke er 200 mennesker sammen på efterskolen. Der er regler for, hvem vi er sammen med og hvornår, så vi kan holde afstand.«

I Facebook-gruppen 'efterskole elever strejker' er der drøftelser om at arrangere demonstrationer i København og Aarhus for at markere utilfredsheden, men om det bliver en realitet, er endnu ikke fastlagt.