Langtfra alle efterskoler kan se frem til at slå dørene op for eleverne fra på mandag. I regeringens genåbningsplan er det nemlig kun efterskoler i Nord- og Vestjylland samt på Bornholm, der må åbne.

Og det giver ingen mening, hvis du spørger 16-årige Stine Munk, der lige nu er hjemsendt fra Vandel Efterskole i Sydjylland.

Hun vil nu sammen med en masse andre efterskoleelever strejke fra torsdag morgen klokken otte i håb om at blive hørt af politikerne.

»Tirsdag blev det tydeligt, at vi nok ikke vil komme tilbage, og der opstod stor frustration. Derfor vil vi strejke for at få politikernes opmærksomhed, for vi føler os oversete,« siger Stine Munk til B.T.

Stine Munk vil i morgen skippe online-undervisningen og i stedet prøve at få politikerne til at høre efter elevernes opråb. De vil tilbage på efterskolerne. Foto: Privat. Vis mere Stine Munk vil i morgen skippe online-undervisningen og i stedet prøve at få politikerne til at høre efter elevernes opråb. De vil tilbage på efterskolerne. Foto: Privat.

Den 16-årige efterskoleelev er som sagt langtfra ene om at demonstrere. Tirsdag blev Facebook-eventet Efterskoleelever strejker lavet, og på under et døgn har over 700 tilmeldt sig.

»Vi nægter at komme til onlineundervisning. Vi vil skrive til politikerne og på sociale medier, at de skal tage os mere alvorligt, og at vi forlanger at komme tilbage snarest. Jeg giver hele min dag til det, og jeg er villig til at ofre min onlineundervisning for at komme ud med det her budskab.«

Ifølge Stine Munk snakker flere efterskoleelever endda om at arrangere en egentlig demonstration foran Christiansborg for at få politikerne råbt op.

»Det er vigtigt at sige, at demonstrationerne kommer til at være coronavenlige. Vi kommer til at stille os i grupper på fem, for vi vil ikke sende et signal om, at vi er uansvarlige unge.«

Giver regeringens plan for efterskoler mening?

Ifølge Stine Munk er der særligt én årsag til, at en regional genåbning slet ikke giver mening. En efterskole har nemlig elever fra store dele af landet, og ikke kun fra lokalområdet eller regionen, hvori efterskolen ligger.

Med genåbningsplanen betyder det altså, at en efterskoleelev fra Nordjylland ikke må komme tilbage til sin efterskole i Østjylland, men en efterskoleelev fra Kolding, der lige nu er epicenter for coronasmitten, godt må komme tilbage på sin efterskole i Nordjylland.

»Det er rart for de andre, at de kan komme tilbage, men utrolig frustrerende for os, der ikke kan. Det er unfair,« siger Stine Munk og fortsætter:

»Jeg bor normalt i Skanderborg og må ikke komme tilbage til min efterskole i Vandel, men min nabo må gerne komme tilbage til sin. Med sund fornuft kan man jo godt se, at det ikke giver mening.«

Derudover mener Stine Munk, at man sagens kunne holde efterskolerne åbne på en forsvarlig måde.

»Det er tydeligt, at man vil kunne gøre det på en ordentlig måde. Vi kan bo på skolen, og jeg vil for eksempel være villig til at blive testet hver dag eller hver uge, hvis det er. Vi kan blive testet, før vi ankommer, lærerne kan bære mundbind, når de underviser. Der er mange muligheder,« siger Stine Munk.

Stine Munk er kort sagt utilfreds med regeringens beslutning, og hun håber nu, at en strejke og en demonstration kan få politikerne til at revurdere beslutningen. For i Stine Munks øjne har hun allerede misset alt for meget af efterskoleåret, hun aldrig kan få igen.