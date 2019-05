De unge, der lige nu går og glæder sig at skulle starte på Kvie Sø Efterskole til august, risikerer at blive slemt skuffede.

Efterskolen er nemlig truet af lukning - inden den overhovedet er åbnet.

Helt specifikt skal der skaffes 770.000 kroner og fire elever inden den 15. maj. Hvis det ikke lykkes, er konsekvenserne til at tage og føle på.

»Så bliver der ikke nogen efterskole,« siger Peter Fog, formand på Kvie Sø Efterskole, til JydskeVestkysten.

Bestyrelsen for Kvie Sø Efterskole, købte bygningerne nær Ansager, hvor det er planen, at skolen skal ligge, i juni 2018.

Dog skal der foretages nogle ombygninger, inden den første årgang elever kan starte i august.

For at kunne låne penge til ombygningen skal efterskolen have en egenfinansiering på 2,6 millioner kroner og 35 elever.

Lige nu er der indgået skolekontrakter med 31 unge, og der er skaffet 1.830.000 kroner i egenfinansiering, så de er ikke langt fra målet. Dog arbejder de mod en yderst nærliggende deadline.

Kvie Sø Efterskole skal efter planen ligge på Tiphedevej 17 udenfor Ansager.

Skæringsdatoen for, hvornår egenfinansieringen og de resterende 4 elever skal være fundet, er om blot ni dage - den 15. maj.

Deadlinen ligger som den gør, fordi hvis lånene ikke er på plads inden da, så kan Kvie Sø Efterskole ganske enkelt ikke nå at bygge skolen om tids nok til, at det første hold elever kan starte i august 2019.

Efterskolens formand både håber og tror, at det nok skulle kunne lade sig gøre.

Kvie Sø Efterskole er en specialefterskole for unge med blandt andet Downs syndrom, autisme og andre læringsvanskeligheder. Der findes lige nu kun én anden efterskole af den slags i Danmark.