Knap ti elever er blevet straffet for, at Vejstrup Efterskole er blevet udsat for hærværk begået af rivalerne fra Oure Efterskole på Fyn.

Ifølge forstanderen er der ingen garanti for, at det er de rigtige personer, der er blevet straffet, men ikke desto mindre er eleverne smidt ud af efterskolen, skriver Fyns Amts Avis.

Forstanderen på Oure Efterskole, Carsten Petersen, vil ikke ud med et eksakt tal for, hvor mange elever der er blevet sendt hjem. Det er under ti, oplyser han dog.

Det er sket som følge af ballade på Vejstrup Efterskole for to uger siden.



Her valgte en større gruppe på mellem 100 og 150 elever - nogle maskerede - fra Oure Efterskole at storme naboskolen, hvor de smadrede ruder og antændte romerlys, som satte gang i skolens brandalarmer.

Drillerier mellem de to skoler er normalt, men på denne sidste skoledag gik det for vidt.

Episoden er blevet meldt til Fyns Politi.

Ifølge Fyns Amts Avis har forældre klaget til avisen over, at Oure Efterskole har smidt deres barn hjem uden grund.

Carsten Petersen fortæller, at han er overbevist om, at de rigtige elever er sanktioneret.

Men helt sikker er han ikke.

»Det kan jeg aldrig være sikker på. Men jeg tror altså, at jeg er ret sikker på det, må jeg sige.«

Alle elever får lov til at gå til eksamen.