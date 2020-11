Det kræver ikke mere end én person, som er smittet med covid-19, at lukke en hel skole.

På Fyn har det været situationen for flere hundrede elever og lærer på to efterskoler.

På Idrætsefterskolen i Glamsbjerg har det været en køkkenmedarbejder, der er testet positiv.

»Normalt er der godt styr på, hvem folk er i nærkontakt med, men når det er i en spisesituation, hvor alle elever og medarbejdere krydser hinanden, har vi valgt at være på den sikre side for at få det stoppet,« siger forstander Thomas Madsen til TV 2/Fyn.

Beslutningen om at sende alle 330 elever og 60 medarbejdere hjem er sket efter vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skolen er ikke den første til at lukke helt ned på grund af smittetilfælde – og bliver nok ikke den sidste. Også den sydfynske Bernstorffsminde Efterskole er blevet nødsaget til at sende mange hjem.

Her var det en elev, som var blevet smittet. Skolen har siden identificeret 38 elever og en lærer, der har været tæt på eleven, og som nu er sendt hjem. Efterskolen håber, at der de næste dage ikke opstår flere smittetilfælde, som vil kræve yderligere smitteopsporing.

Efterskoler er vurderet til at have høj smitterisiko, fordi eleverne bor tæt sammen på skolerne.

Det viste et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet til Folketingets partiledere allerede tilbage i maj.