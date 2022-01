Trods høj coronasmitte har Ranum Efterskole College valgt at gennemføre en planlagt skitur for skolens elever. Lørdag hopper 400 elever og ansatte i en bus til Norge.

Det fortæller forstander Olav Storm.

»Det har sådan set været planen hele tiden. Så længe vi kunne overholde restriktioner og krav, så ville vi gøre det.«

Til gengæld har efterskolen listet en række krav op til deres elever for overhovedet at komme med.

»Man skal kunne fremvise en negativ hurtig- eller pcr-test. Og så skal man kunne fremvise et gyldigt coronapas for at komme ind i Norge.«

»Ellers kommer man ikke med bussen.«

Olav Storm forklarer, at turen til Norge har været et stort ønske for elever såvel som lærere. Derudover har man ikke oplevet nogen former for betænkeligheder hos forældrene.

Men omvendt har man haft øje for coronasituationen og de tilhørende høje smittetal som Danmark og resten af verden oplever for tiden.

Synes du, det er i orden at sende en hel efterskole på skitur i den nuværende coronasituation?

»Vi har kalkuleret med, hvordan vi vil håndtere smitte i Norge i samarbejde med myndighederne. Vi har blandt andet reserveret fire hytter til karantæne, hvis der bliver smitte.«

»Derudover har vi gennemgået scenarier og sikkerhedsinstrukser i tilfælde af smitte, så ja, vi har haft betænkeligheder og grundige overvejelser,« forklarer Ole Storm.

Forstanderen tilføjer afslutningsvis, at efterskolen har trænet til turen siden oktober. Det er nemlig ikke blot en skiferie.

Eleverne skal blandt andet sove i snehuler, vandre på snesko i bjergene og isfiske. I Norge er der desuden et forsamlingsforbud på maksimalt 20 personer, hvorfor en del aktiviteter bliver rykket udenfor.