I fredags sendte Ulstrup efterskole alle sine elever hjem, og det var ikke blot for weekenden. Nej, det var for sidste gang, for skolen har måttet lukke.

Nu føler forældre, at de står på egne ben sammen med deres børn, da de ikke føler, at skolen har hjulpet eleverne videre.

Det skriver Sjællandske Medier.

Ledelsen på efterskolen har, ifølge mediet, flere gange sagt, at de har hjulpet alle deres elever videre til nye skoletilbud.

Det kan Katja Albrecht, der har en søn, der gik på skolen, dog på ingen måde se, at skolen har gjort.

»De siger, at de har hjulpet eleverne videre. Det passer bare ikke. Min søn ikke fået nogen hjælp, og ikke engang hans sagsbehandler er blevet informeret, og skolen har hverken lavet elevplaner eller evalueringer på eleverne,« siger hun.

Martin Lauren, der også har en søn, der gik på skolen, er helt enig i det, som Katja Albrecht siger.

Han har heller ikke set, hverken elevplaner eller evalueringer. De fik bare en mail om, at skolen lukkede.

Ifølge en pressemeddelelse fra efterskolen, så lukkede den grundet et 'uventet stort driftunderskud i 2020'. Efterskolen havde dog også underskud i 2019.

Ulstrup Efterskole var en specialefterskole.