Når sommerferien slutter i august, og skoler landet over åbner op for et nyt skoleår, så bliver det uden Bjerget Efterskole i Nordjylland.

Efterskolen har nemlig besluttet sig for at dreje nøglen om efter indeværende år. Det skriver medierne TV2 Nord og Nordjyske. Årsagen bunder i et for lavt antal elever tilknyttet skolen.

»Bjerget Efterskole har i dag en sund drift og forsvarlig økonomi, men vi har måttet konstatere, at elevsøgningen de senere år har haft en negativ udvikling, som vi, trods skolens ihærdige indsats, ikke har formået at vende. Derfor tager vi denne beslutning som udtryk for rettidig omhu, siger formand Erik Villy Rasmussen, i en pressemeddelelse, ifølge medierne.

Samtidig kalder Erik Villy Rasmussen dagen og beslutningen for 'tung' og 'uvirkelig'.

I skrivende stund er 45 elever indskrevet på skolen.

Nogle af eleverne går tilmed i 8. og 9.klasse, hvorfor de må se sig om efter en anden skolen efter sommerferien.

17 lærere og øvrige ansatte skal derimod ud og finde et andet job.

Samtidig påpeger Erik Villy Rasmussen også, at efterskolen er mærket af den generelle fraflytning fra landkommuner til større byer.

Det vil gøre elevtallet mere spinkelt fremadrettet, mener han.

Før efterskolen endegyldigt lukker, skal efterskolens bestyrelse godkende dette.

Her skal to ud af tre medlemmer stemme for.

Også sidste år lukkede en anden efterskole, nemlig Bieringhus Efterskole i Esbjerg, på grund af for få elever.