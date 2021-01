Oure Efterskole har fredag bortvist to elever for at have udsat en tredje elev for mobning og racisme.

Det meddeler skolen på sin hjemmeside:

»Vi er dybt berørte og tager denne sag meget alvorligt. Vi erkender, at der er foregået mobning og racisme mod en elev, som efterfølgende har valgt at melde sig ud af Oure. Det er aldrig den forurettede, der skal betale prisen for dårlig opførsel,« lyder det fra forstander Mette Romer Søborg:

»Vi havde til det sidste håbet, at dialog var vejen frem, og at denne ville have hjulpet den forurettede elev. Det kan vi nu se ikke har været en mulighed, og derfor har vi valgt at bortvise de to elever, der har udøvet mobning og racisme, samtidig med, at vi undskylder for vores håndtering af sagen.«

B.T. har fredagen forgæves forsøgt at få en kommentar fra Oure Efterskole, efter at vi tidligere på dagen omtalte sagen. Nu er skolen altså i stedet selv kommet med en udmelding.

Skolen, der ligger i den sydøstlige del af Fyn, har dagen igennem været igennem lidt af en shitstorm på sociale medier, efter at sagen kom frem.

Det skete i første omgang, da moren til eleven torsdag på Facebook fortalte om mobningen og racismen. Hun fortalte også, at hendes barn var blevet meldt ud. Opslaget har fået tusindvis af reaktioner, og B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra forældrene til eleven.

Det fik siden Oure Efterskole til sent torsdag på Facebook at fortælle, at en elev »har følt sig udsat for mobning og racisme« og derfor havde valgt at sttoppe på skolen. Kritikken er herefter væltet ind over skolen på grund af det udfald på sagen.

I fredagens meddelelse fra skolen lyder det nu, at man hos Oure Efterskole ikke har været bekendt med udmeldingen af eleven, før det stod i Facebook-opslaget fra elevens mor.

Det fremgår videre, at skolen blev bekendt med sagen om mobning og racisme »kort før jul«.

»Hele løsningen på denne sag står og falder med, at vi kan få drengene samlet i en dialog, hvor vi kan bruge de pædagogiske værktøjer, vi har på skolen. Det havde vi en tro på kunne lade sig gøre, men vi må erkende, at det var en fejlvurdering fra vores side,« siger efterskoleforstander Mette Romer Søborg.

I øjeblikket er de omkring 1.000 elever på Skolerne i Oure, der også omfatter en højskole et kostgymnasium, hjemsendte på grund af coronarestriktioner som på alle andre skoler i landet.

Fra forstanderen lyder det, at den aktuelle sag kommer til at få betydning for fremtidens håndtering af lignende tilfælde.

»Vi tager mange erfaringer med os fra denne sag, og det er en, vi kommer til at arbejde meget med. Både blandt de ansatte på Oure og blandt eleverne. Vi vil arbejde målrettet på at skabe bedre og mere tolerante fællesskaber. Både på skolen, når vi har eleverne tilbage, men også online,« siger forstander Mette Romer Søborg.