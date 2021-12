I begyndelsen af december tegnede det til at blive en noget trist jul for beboerne på forsorgshjemmet St. Dannesbo, der ligger i Odense.

For at give beboerne en så god jul som muligt havde de ansatte nemlig efterspurgt hjælp til gaver til alle på forsorgshjemmet gennem det sociale medie Facebook. Noget, som de har gjort mange gange op til jul tidligere uden problemer.

Men i år skete der bare ikke rigtigt noget.

»Normalt plejer rigtig mange at henvende sig for at tilbyde deres hjælp, men i år har der ikke været nær så mange henvendelser,« fortæller Sarah Baagøe Petersen, der arbejder som socialpædagog på St. Dannesbo, til B.T.

Beboerne på St. Dannesbo bor en række hjemløse borgere i perioder. Det er derfor langt fra alle, som har en familie, de kan komme hjem og fejre jul hos.

Men uden gaver til beboerne, som blandt andet skal indgå i et traditionsrigt bankospil, så er det svært for personalet på stedet at skabe den helt rette julestemning. Derfor måtte de skride til handling.

»Vi besluttede derfor at række ud til folk gennem Fyens Stiftstidende, og derefter tog det virkelig fart. Mine kolleger og jeg selv har talt med mange hen over weekenden om, hvad der ville være en god gave,« siger Sarah Baagøe Petersen og tilføjer med et smil:

»Så lige nu er jeg ret så sikker på, at det nok skal blive jul på St. Dannesbo i år.«

Beboerne på forsorgshjemmet St. Dannesbo gik en jul i møde uden gaver. Men siden bostedet efterspurgte hjælp, er henvendelserne væltet ind. Foto: Google Streetview. Vis mere Beboerne på forsorgshjemmet St. Dannesbo gik en jul i møde uden gaver. Men siden bostedet efterspurgte hjælp, er henvendelserne væltet ind. Foto: Google Streetview.

Siden bostedets efterspørgsel kom i avisen, har mange altså henvendt sig med ønsket om at bidrage med en gave. Og det varmer hos Sarah Baagøe Petersen og resten af de ansatte.

»Det er vigtigt for os at skabe en så almindelig og hyggelig jul for borgerne som muligt,« siger Sarah Baagøe Petersen og fortsætter:

»Det er selvfølgelig svært at lave en familiær jul på et bosted, men alle de ansatte gør deres absolut bedste. Julen er bare generelt en sårbar tid. Derfor betyde det utroligt meget, at nogle tænker på beboerne her på stedet.«

Hvis man har lyst til at bidrage med en gave til bostedet, så er man stadig velkommen til at kontakte St. Dannesbo.