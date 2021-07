Sydjyllands Politi leder efter Kamilla, der er meldt savnet.

Hun er bosiddende i Esbjerg, men tager muligvis ophold i området omkring Herning.

Familie og venner er bekymrede for, om hun har det godt.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter:

Efterlysning. Vi har behov for hjælp til at finde frem til Kamilla. Hun er bosiddende i Esbjerg, men tager muligvis ophold i området omkring Herning. Familie og venner er bekymrede for om hun har det godt. Hvis du har kendskab til, hvor hun er, så ring 114. Vagtchefen #politidk pic.twitter.com/AuwLX5mFvY — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 16, 2021

Som billedet af Kamilla viser, har hun langt brunt hår.

Hvis du har kendskab til, hvor Kamilla kan være, så kontakt politiet på telefon 114.

