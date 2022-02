Mandag eftermiddag beder Østjyllands Politi offentligheden om hjælp til at finde en mand, der har været forsvundet siden søndag.

Helt konkret drejer det sig om 42-årige Flemming, der har forladt sin bopæl i Randers C i tidsrummet mellem 14-17 søndag eftermiddag.

Det fortæller Hans Henrik Bagger, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til B.T.

»Vi er i fuld gang med efterforskningen lige nu,« fortæller han.

Flemming er cirka 180 centimeter høj, kraftig af bygning og tyndhåret, og alt tyder på, at han har forladt sit hjem i en nedtrykt sindstilstand.

Derfor er hans familie også ganske bekymret for ham:

»Der er ingen tegn på, at der er sket en forbrydelse, som det ser ud nu. Men Flemming er veteran og har været udsendt 6-7 gange, og han har derfor en del ar på sjælen,« fortæller Henriette Bjørn, der er et nærtstående familiemedlem, til B.T.

Hun fortæller desuden, at Flemming, som er gået fra sit hjem uden sin pung og sin telefon, dog har lagt en seddel.

På sedlen står der, at 'han er gået i skoven', og det betyder ifølge Henriette Bjørn, at han har brug for hjælp.

»Flemming har tidligere været selvmordstruet, og normalt betyder sådan en seddel fra ham, at vi skal smide alt, hvad vi har i hænderne for at komme og hjælpe ham,« fortæller hun.

Derfor håber hun og familien også på, at offentligheden nu kan hjælpe med at finde ham.

»Flemming er senest blevet set fredag, men vi har været i telefonisk kontakt med ham søndag eftermiddag, hvor det blev aftalt, at hans mor skulle komme over, men da hun kom, var Flemming væk,« fortæller Henriette Bjørn til B.T.

Signalement af Flemming 42 år, 180 cm

Kraftig af bygning

Tyndhåret

Har du set Flemming, eller ved du, hvor han kan befinde sig, kan man kontakte politiet på 1-1-4.